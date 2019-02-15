Экс-депутат Рады предположил, как Порошенко будет добиваться поддержки США перед выборами

Экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко рассказал о том, что украинские спецслужбы готовят очередную провокацию, аналогичную инциденту в Керченском проливе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Артеменко, Петру Порошенку необходима новая провокация на суше или на море, чтобы использовать это в своей предвыборной кампании. Депутат утверждает, что провокацию следует ожидать уже в марте. Он также отметил, что после инцидента в Керченском проливе Порошенко удалось ввести военное положение.

По мнению экс-депутата, перед самой провокацией Порошенко согласует ее с вице-президентом США Майком Пенсом. А после реализованной провокации попытается встретиться с самим Дональдом Трампом.

Напомним, "Правда.Ру" приводила слова одного из кандидатов на пост президента Украины о том, что в случае переизбрания Петра Порошенко на второй президентский срок Украина может перестать существовать как единое целостное государство.

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