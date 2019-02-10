53% британцев требуют отсрочить Brexit

Британское издание Independent опубликовало результаты соцопроса компании BMG Research, которые показывают, что 53% жителей Великобритании выступают против Brexit назначенного на 29 марта. По мнению респондентов, дату выхода страны из ЕС необходимо сдвинуть, чтобы уладить организационные вопросы.

Опрошенные считают, что у британских властей осталось слишком мало времени, чтобы преодолеть кризис, который возник из-за Brexit. Жители Великобритании выступают за проведение второго референдума и активизацию новых переговоров с Брюсселем. 49% респондентов заявили, что если Brexit состоится в намеченную дату — 29 марта, то это станет экономической катастрофой для государства.

Всего треть британцев — 33% высказались о том, что Brexit необходимо провести именно 29 марта, даже несмотря на возможные экономические потери.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о беспрецедентном вмешательстве королевы Елизаветы II в Brexit. После голосования в парламенте, когда правительственный план по выходу Великобритании из Евросоюза был отвергнут, Елизавета II призвала политиков сесть за стол переговоров и обсудить важные вопросы. До этого королева не вмешивалась в государственные дела на протяжении всего срока правления.

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