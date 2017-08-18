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На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина должна возбудить уголовное дело против датской компании Grundfos и немецкой Siemens, которые поставили высокотехнологичное насосное оборудование для Бештерек-Зуйского водозабора в Крыму, обеспечивающего водой Симферополь.

На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"

Так считает киевский юрист-международник Борис Бабин.

По его словам, "все основания для этого есть": поставки осуществлены в обход европейских санкций.

"Оборудование является сложным. Это, извините, не какой-то там дачный насос. Ему нужны сертификация, страховка, гарантийное обслуживание. Как уже доказали эксперты, эти насосы очень специализированные, они имеют повышенную мощность. И здесь очевидно, что изначально они проектировались на выкачку воды любой ценой", — говорит Бабин.

По его словам, уголовное дело против Grundfos и Siemens и их попадание в украинские санкционные списки могло бы "стать уроком" для других компаний.

Напомним, что при прежней украинской администрации Борис Бабин занимал, мягко говоря, непонятную должность: он был "представитель президента Украины в Крыму".

Вот, что ранее рассказывала о нём "Правда.Ру"

Новый постпред президента Украины займется "де-оккупацией" Крыма

Борис Бабин назначен новым постоянным представителем президента Украины в Крыму. Указ об этом подписал Петр Порошенко.

По мнению главы украинского государства, главной задачей Бабина станет возвращение Крыма в состав Украины. "Затягивать с решением поставленных задач не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы", — подчеркнул украинский президент.

Порошенко отметил, что новый постпред имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. Ранее Бабин работал в Минюсте "незалежной", где зарекомендовал себя как профессионал.

Первым заместителем Бабина президент Украины назначил Изету Гданову. Вместе они должны проработать вопрос по де-оккупации Крыма, подготовить изменения в структуре постоянного представительства президента Украины в Крыму и включить в нее должность по вопросам защиты прав крымско-татарского народа.

Напомним, что ранее Петр Порошенко просил помочь в возвращении Крыма страны Евросоюза. "Мы договорились ускорить диалог по Крыму. Сегодня есть все условия для перехода от политики непризнания к активной стратегии деоккупации Крыма", — сказал украинский лидер.

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«Крым потерян»: Мировое правительство наконец-то признало легитимность присоединения Крыма к России
Автор: Ольга Лебедева
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