В Крыму восстановили подачу электроэнергии

Глава крымского полуострова Сергей Аксёнов пообещал, что энергоснабжение региона будет восстановлено в течение трёх часов.

Как отметил он на своей странице в Facebook, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий, в результате чего весь Крым остался без света.

По его словам, "в течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено". Ранее в компании "Крымэнерго" сообщили, что изучают отключения электричества на полуострове.

Напомним, на данный момент эксперты разбираются в ситуации, а пока же электричества нет. Во второй пояснили, проблема случилась на энергомосту из Кубани на полуостров. В СМИ озвучивается и третья версия - ЧП на подстанции "Тамань".

На данный момент не функионируют терминалы, офисы банков, лишены света ТЦ и жилые здания. Автозаправки и частный сектор перешли на генераторы.

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