Силуанов: Центробанк готов остановить покупку валюты в случае паники

Руководство ЦБ РФ не исключает изменения параметров закупки валюты на внутреннем рынке для Минфина.

Как пояснил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, речь идет и о возможности приостановить операции. Он добавил, что регулятор уже делал это в апреле текущего года при усилении волатильности курса рубля.

"Центральный банк будет руководствоваться ситуацией на рынке и принимать решение, с тем чтобы обеспечить стабильность", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных приостановках операций по покупке валюты на рынке или изменении их параметров.

Напомним, Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что экономика России в ближайшие пять-десять лет столкнется с несколькими внешними и внутренними вызовами. Россию ждут общее замедление темпов глобального экономического роста, дефицит в мире локомотивов роста и риски, связанные с ростом волатильности на глобальных финансовых рынках.

Так ли это?

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