В Италии, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, зарегистрирована четвертая смерть от недуга. Жертвой вируса стал 84-летний житель Ломбардии. Ранее в этой и еще трех провинциях был введен карантин. Власти предпринимают все меры, чтобы остановить распространение вируса.
На данный момент 152 человек в Италии заражены коронавирусом.
В итальянской прессе появились сообщения о том, что Рим планирует присоединиться к авиаударам международной коалиции во главе с Вашингтоном по Ираку.
Издание Corriere della Sera сообщает, что Италия начнет наносить удары по позициям террористов в Ираке с воздуха в "ближайшие часы".
Операция будет происходить только после согласования с американским командованием.
"Иракское правительство попросило нас вмешаться и более того бомбить...", - отмечает издание.
Ранее в Кувейт были направлены несколько итальянских истребителей Tornado и, как предполагалось, только для разведывательной деятельности.
Правда.Ру сообщала, что недавно международная коалиция во главе с США заявила о намерениях активизировать и увеличить свои военные действия в Сирии.
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