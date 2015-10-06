Четвертая смерть зарегистрирована в Италии от коронавируса

В Италии, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, зарегистрирована четвертая смерть от недуга. Жертвой вируса стал 84-летний житель Ломбардии. Ранее в этой и еще трех провинциях был введен карантин. Власти предпринимают все меры, чтобы остановить распространение вируса.

На данный момент 152 человек в Италии заражены коронавирусом.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Италия планирует бомбить Ирак совместно с США.

В итальянской прессе появились сообщения о том, что Рим планирует присоединиться к авиаударам международной коалиции во главе с Вашингтоном по Ираку.

Издание Corriere della Sera сообщает, что Италия начнет наносить удары по позициям террористов в Ираке с воздуха в "ближайшие часы".

Операция будет происходить только после согласования с американским командованием.

"Иракское правительство попросило нас вмешаться и более того бомбить...", - отмечает издание.

Ранее в Кувейт были направлены несколько итальянских истребителей Tornado и, как предполагалось, только для разведывательной деятельности.

Правда.Ру сообщала, что недавно международная коалиция во главе с США заявила о намерениях активизировать и увеличить свои военные действия в Сирии.

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