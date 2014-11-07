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Источник Правда.Ру

В ЕС могут приостановить Шенген из-за коронавируса

Мир

Страны Евросоюза могут временно отказаться от свободного перемещения граждан и ввести пограничный контроль на границах.

Путин против виз

Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. По ее словам, эта мера позволит предотвратить быстрое распространение коронавирусной инфекции.

Сейчас инициатива согласовывается на высшем уровне. Европейские чиновники собираются привлечь к этому вопросу ученых и экспертов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о выдаче шенгенских виз жителям Крыма

Решение Евросоюза о запрете гражданам России, проживающим в Крыму, выдавать шенгенскую визу, не стало законом для всей Европы. Согласно данным одного из федеральных каналов, крымчане с российским паспортом получают "билет" в Европу в московских визовых центрах четырех стран -участниц Союза: Греции, Голландии, Италии и Чехии.

"Де-юре страны Шенгенской зоны [включает в себя 26 европейских государств] не согласны выдавать визы гражданам, проживающим в Крыму, но де-факто существует ряд стран, выдающих эти визы. Дело здесь не только в лояльности, большую роль играет оплата консульского сбора заявителем и экономическая обстановка в принимающей стране", — отметили в одном из крымских туристических агентств.

Следовательно, если гражданин России, проживающий в Крыму, имеет загранпаспорт российского образца, он может получить шенгенскую визу наравне с остальными заявителями. Данную информацию подтвердили и в соответствующем отделе посольства Чехии в России.

Представители крымского оператора "Риа-Транс" также подчеркнули, что многое зависит не только от страны въезда, но и места получения загранпаспорта.

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Темы виза шенген европа граница эпидемия евросоюз коронавирус дана спинант еврокомиссия
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