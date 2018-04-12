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Источник Правда.Ру

Скрипаль: убит наш русский кот, британский - жив

Мир

Сестра "отравленной "Новичком" Юлии Скрипаль сообщила в кулуарах передачи "Пусть говорят" о том, что усыплен и сожжен (по некоторым данным - огнеметом) был российский кот. Купленное же в Англии животное Скрипалей осталось в живых и, по некоторым данным, сбежало.

Скрипаль: Убит российской кот семьи, британский - жив. 385798.jpeg

"Душераздирающие подробности о котах Скрипалей, поведанные мне сестрой Юлии Скрипаль - Викторией, в перерыве съёмки программы «Пусть говорят». Как уже известно, котов было два - один убежал, а второго усыпили (с мотивировкой - чтобы прервать «страдания животного», но не сообщили от чего он «страдал») и кремировали",- делится в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.

"Так вот Виктория подтвердила, что один кот был привезённый из России, а второй - местный, британский. А теперь угадайте с одного раза, которого кремировали, а который остался в живых? Увы и да - казнили российского кота",- сообщает он.

Добавим, что в эфире телеканала «Россия 24» было сообщено, что  усыпленный для "спасения от стресса" персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был не просто кремирован - его сожгли помощи огнемета для защиты Великобритании от "страшного "Новичка". Ведущий отметил, что такое поведение британских спецслужб - "дикость в духе Средневековья". Ранее эту информацию сообщил популярный телеграм-канал "Доктор прописал", ссылаясь на собственные источники в Британии.

Позже ряд экспертов, включая специалистов по РБХЗ, замечали - уничтожение останков умучанного животного из огнемета действительно входит в протокол действий после контакта этих животных с химическим оружием.

Также Daily Mail сообщила, что власти Великобритании собираются снести с лица Земли и дом Сергея Скрипаля в Солсбери, и бар с рестораном, где Скрипаль был в день отравления с дочерью.

Отметим, что обменянный Россией экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери. Официальный Лондон заявляет, что вина за это отравление и "применение химоружия на территории страны НАТО" лежит на России. Москва призывает провести тщательное расследование, напоминает - формула вещества "Новичок" доступна всем после ее открытой публикации и опровергает свою причастность.

Темы кот Скрипаль химическое оружие
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