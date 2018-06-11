Запад вновь ударит по Сирии

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков дал свой комментарий относительно новой атаки западных государств на Сирию. По его словам, авиаудар состоится сразу же после постановочного видеоролика.
По словам Конашенкова, в данном видеоматериале речь пойдет об использовании химического оружия в Сирии. Тем самым, объясняет военный деятель, Запад развяжет себе руки. Фактически, постановочный ролик будет служить прикрытием для атаки по Сирии. По мнению Конашенкова, это повлечет за собой наступление боевиков.
Игорь Конашенков заявил, что видеоролик будет распространяться в западных средствах массовой информации. Официальный представитель Минобороны России назвал данную инициативу Запада "неприемлемой провокацией".
Напомним, западные страны уже прибегали к подобному. Руками добровольческой организации "Белые каски", финансируемой Соединенными Штатами Америки, уже запускалась дезинформация о применении химического оружия на территории Сирийского государства. Тогда это привело к тому, что США, Франция и Соединенное Королевство совместными силами нанесли удар по территории страны. Конашенков отмечает, что в этот раз атака может стать куда серьезнее и масштабнее.
Стоит отметить, что тогда никаких доказательств реальных случаев применения химоружия предоставлено не было. Факт его использования не доказан и по сей день. Но западные страны продолжают придерживаться мнения, что химическая атака имела место быть на территории Сирии.
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