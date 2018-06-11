Италия за выстраивание отношений с Москвой

Италия поддерживает начинание Североатлантического альянса в налаживание взаимоотношений с Российской Федерацией. Премьер Италии Джузеппе Конте отметил, что западным странам необходимо сделать все возможное, чтобы отношения между Россией и НАТО не накалились еще больше.

Отметим, что на саммите "Большой семерки" Италия оказалась единственным государством, что поддержала мнение Дональда Трампа о том, что существует острая необходимость в том, чтобы Российская Федерация вернулась в G8. Об этом "Правда.Ру" уже писала. Напомним, Трамп заявил тогда, что Россия как сверхдержава пользуется большим авторитетом в мире и ее присутствие в G8 пойдет на благо всем.

Джузеппе Конте заявил о некоем "двойном пути" в отношении Североатлантического альянса к России. С одной стороны, утверждает премьер Италии, НАТО стремится настроить диалог с Москвой, а с другой — показывает излишнюю жесткость в своем отношении к действиям со стороны России. Конте отметил, что виной всему ситуация на Украине 2014 года. Чтобы сгладить напряженность и обостренность в отношении России и Запада, необходимо поддерживать постоянный контакт на всех уровнях, заявил Джузеппе Конте.

Премьер Италии отметил также, что на Россию возлагается большая надежда в разрешении международных кризисов. Без участия Российской федерации, по его словам, не удастся решить те проблемы, что волнуют мировую общественность сегодня. В своей речи Конте коснулся также и санкций Европы против России. Он подчеркнул, что они призваны быть не самоцелью, а своеобразным инструментом, что поможет подтолкнуть Москву на путь переговоров с западными странами.

Североатлантический альянс, по его словам, представляет собой основу европейской безопасности. Джузеппе Конте заявил о большой вере в НАТО со стороны итальянского правительства и отметил весомый вклад страны в развитие и поддержку Североатлантического альянса. Конте резюмировал, что лишь сообща страны мира могут урегулировать существующие конфликты и не дать пошатнуться мировому порядку.

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