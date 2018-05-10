Израильские военные заявили, что Россия знала о планируемых ракетных ударах по Сирии.
По данным издания "Гаарец", часть ракетных ударов, которые израильские ВВС в ночь на четверг нанесли по позициям иранских войск в Сирии, пришлись на цели в глубине страны.
Сообщается, что ракетным ударам подверглись "десятки" целей в ответ на ракетный обстрел позиций израильских военных на Голанских высотах. Ранее армия Израиля сообщила о пуске с сирийской территории по этим позициям 20 ракет.
Представители военного ведомства отметили, что Россия была заранее оповещена об ударах. По его словам, "Израиль не заинтересован в эскалации ситуации" в отношениях с Ираном.
Также это ответ Ирана на санкции со стороны США. Война между Израилем и Ираном может привести к невиданному ранее развитию событий на Ближнем Востоке. Израиль обещал не останавливаться после сегодняшней атаки, так что нефть по 100 долларов скоро станет привычной. А события в Сирии могут приобрести неконтролируемый характер".
Напомним, что 10 мая армия Израиля заявила об обстреле своих позиций на Голанских высотах. При этом военные еврейского государства обвинили в атаке иранские силы "Аль-Кудс", которые располагаются на территории Сирии. Таким образом, обстрел позиций в Сирии Израиль расценивает как самооборону.
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