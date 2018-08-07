Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать

Вашингтон не имеет право позволить другой стране обладать большими военными возможностями, чем есть у него. Ведь США обязаны являться доминирующей ядерной державой. Таково мнение командующего Стратегическим командованием генерала Джона Хайтена.

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По его мнению, американская армия должна "доминировать" на поле сражения. Причем Хайтен отказался допустить мысль о том, что соперник может быть равным. Ибо это подвергнет риску Соединенные Штаты.

Назвал генерал и противников страны: Москва и Пекин. Эти государства вкладывают ресурсы в развитие ядерного и космического потенциалов, делают они это, убежден спикер, дабы "противостоять США". Однако все это Хайтен считает вторичным, т. к. страны смотрят на то, что делает Вашингтон и лишь отвечают.

Продолжая мысль, военный выразил уверенность за стратегический оборонный потенциал родины, это позволяет спикеру спокойно отходить ко сну. При этом тревожит генерала мысль о "завтра". По его мнению, США должны быть лучшими во всем, это дарует мир.

Стоит отметить, что, произнося речь, спикер позабыл о концепции стратегического баланса. Именно она десятилетиями лежит в основе отношений Москвы и Вашингтона. Не упомянул Хайтен и тему сокращения ядерного вооружения. Об этом на хельсинской встрече в прошлом месяце беседовали лидеры двух держав Владимир Путин и Дональд Трамп.

Оценивая уровень защиты США, генерал отметил, что российское ядерное оружие не страшно Вашингтону. Он отметил, что все оружие, находящееся на защите РФ, ничего не стоит. Ведь Москва не имеет возможность убрать примерно четыре сотни ракетных пусковых площадок по всей территории Соединенных Штатов. Хайтен заверил соотечественников, что их сдерживание остается "вне конкуренции".

В речи американский военный, говоря о российском оружии, имел в виду разработки и наработки, о которых Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному Собранию: гиперзвуковое оружие системы "Авангард", ракетный комплекс "Сармат", авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

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