Поместные церкви выступили против "автокефалии" на Украине

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний по итогам первых переговоров касательно единой автокефальной церкви на Украине пояснил, что главы и представители поместных православных церквей не поддерживают эту идею.

На сайте УПЦ МП говорится, что "предстоятели и архиереи (поместных церквей. - Прим. ред.) с беспокойством следят за событиями у нас и даже просили нашу Церковь выразить свое видение...Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления "томоса об автокефалии" раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения".

По словам митрополита Антония, в разговорах с представителями УПЦ МП иерархи поместных церквей, в том числе греческие архиереи и те, кто относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, "выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют этих инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии".

Напомним, зачинщик раскола Филарет в 1997 году был отлучен от Русской церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал раскольническую деятельность". С тех пор он неоднократно обращался в Константинополь с просьбой об автокефалии, последнее обращение было в 2016 году, но безрезультатно.

Дело в том, что для любой православной христианской Церкви очень важно быть признанной в сообществе, то есть иметь евхаристическое общение с другими Церквями. Это обеспечивает, как принято считать, Божью благодать. Украине важно иметь поместную (свою) православную Церковь, поскольку она может помочь националистам покончить с "русским миром" под Божьими знаменами. Именно об этом говорил Петр Порошенко, выступая перед депутатами Рады 19 апреля. Президент попросил их поддержать его обращение к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, чтобы он дал автокефалию "Православной церкви на Украине".

"Это усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации", - заявил Порошенко. Он добавил, что говорил с патриархом Варфоломеем и тот его "обнадежил".

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