Файлы Google Docs появились в открытом доступе

5 июля пользователи социальных сетей стали свидетелями в выдаче «Яндекса» файлов Google Docs.
Как сообщает телеканал 360, этой ночью по запросам стали выдаваться документы, пароли и таблицы с приватной информацией.
Технический персонал Яндекса довольно быстро устранил проблему. В компании подтвердили, что действительно поступали жалобы на доступность Google Docs.
При этом представитель компании отметил, что в поиске индексируется только открытая часть интернета.
"В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com", - приводит РИА Новости его слова.
Стоит добавить, что служба безопасности компании связывается с Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах могут оказаться приватные данные.
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