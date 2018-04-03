Батька может: в Белоруссии введут декрет для отцов

В Белоруссии Трудовой кодекс может дополниться нормой о предоставлении 14-дневного декретного отпуска отцам. Уже готовятся соответствующие поправки, сообщает РИА Новости.

При рождении ребёнка и воспитании его в семье наниматель будет должен при желании отца/отчима предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Отпуск будет предоставлен единовременно по письменному заявлению родителя, но только в течение полугода со дня рождения ребёнка.

Сейчас отец может уйти в декрет до достижения ребёнком трёх лет, но такой отпуск оплачивается, а оформлен может быть только в том случае, если мать ребёнка не в декрете и вышла на работу раньше срока.

Введение такой нормы позитивно отразится на психологическом климате в семье и на воспитании новорождённого ребёнка, так как отец наравне с матерью будет заботиться о нём с первых дней жизни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство России одобрило проект, предусматривающий увеличение декретного отпуска с 3 до 4,5 лет.

Это время будет засчитываться в качестве страхового стажа одного из родителей, что окажет влияние на расчет их будущей пенсии. В него также включат и дополнительный отпуск по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста.

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