Батька может: в Белоруссии введут декрет для отцов

В Белоруссии Трудовой кодекс может дополниться нормой о предоставлении 14-дневного декретного отпуска отцам. Уже готовятся соответствующие поправки, сообщает РИА Новости.
При рождении ребёнка и воспитании его в семье наниматель будет должен при желании отца/отчима предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Отпуск будет предоставлен единовременно по письменному заявлению родителя, но только в течение полугода со дня рождения ребёнка.
Сейчас отец может уйти в декрет до достижения ребёнком трёх лет, но такой отпуск оплачивается, а оформлен может быть только в том случае, если мать ребёнка не в декрете и вышла на работу раньше срока.
Введение такой нормы позитивно отразится на психологическом климате в семье и на воспитании новорождённого ребёнка, так как отец наравне с матерью будет заботиться о нём с первых дней жизни.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство России одобрило проект, предусматривающий увеличение декретного отпуска с 3 до 4,5 лет.
Это время будет засчитываться в качестве страхового стажа одного из родителей, что окажет влияние на расчет их будущей пенсии. В него также включат и дополнительный отпуск по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста.
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