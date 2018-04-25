Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии

Намерение России поставить в Сирию зенитно-ракетные установки С-300 вызвало настоящую истерику в Израиле. Министр Обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что его страна будет уничтожать комплексы С-300 в Сирии, в случае если они будут представлять угрозу для самолетов его страны."Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", - пригрозил он.



Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии

Таким образом, официальный Тель-Авив устами главы оборонного ведомства выдвинул Кремлю ультиматум, смысл которого сводится к следующему: если Москва поставит Башару Асаду С-300, то Израиль может примкнуть к коалиции США и НАТО против Сирии.

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