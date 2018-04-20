О главной стратегической задаче IV Ялтинского международного экономического форума Pravda.ru рассказал председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко
"В украинский период Крым развивался только по южному берегу полуострова. И это касалось только курортного и оздоровительного отдыха. Больше Крымом никто не интересовался. Единственными кто проявлял свой интерес - это США и их союзники. Волновал их военно-промышленный комплекс. Крым - это мирная территория", - отметил Анатолий Зинченко.
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.