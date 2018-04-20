Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов

События недели

О главной стратегической задаче IV Ялтинского международного экономического форума Pravda.ru рассказал председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко


Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов

"В украинский период Крым развивался только по южному  берегу полуострова. И это касалось только курортного  и оздоровительного отдыха. Больше Крымом никто не интересовался. Единственными кто проявлял свой интерес - это США и их союзники. Волновал их военно-промышленный комплекс. Крым - это мирная территория", - отметил Анатолий Зинченко.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы крым ялта инвестиции счетная палата экономический форум
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Google “захвачен” мошенниками
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Как отдохнуть
Топ-5 десертов-фриков
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Новости Все >
Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Американские демократы подали в суд на Россию
Александр Калинин: В Крыму обсудят легализацию теневого бизнеса
"ОПЕК взялась за старое": Трамп возмутился ценами на нефть
В планшетах Apple снова нашли уязвимость
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
США и Канада
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
Российские "Русланы" перестали перевозить танки и технику НАТО
Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова Айдын Мехтиев Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Айдын Мехтиев
Комментарии
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Рассекречено расследование отравления Юлии Скрипаль
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Американские демократы подали в суд на Россию
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
В США объявили о прорыве в создании оружия "направленной энергии"
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?

На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.

Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался