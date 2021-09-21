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"Подлодочный кризис": французский журналист рассказал, выйдет ли Париж из НАТО

Правда ТВ » Точка зрения

Достойный ответ Франции англосаксам на игнорирование её стратегических интересов в Тихом океане — это выход из НАТО и ставка на новые договора с РФ.

Конфликт Франции и США по подводным лодкам, выйдет ли Франция из НАТО?

Об этом в программе "Точка зрения" сказал французский общественный деятель, журналист Дмитрий де Кошко. Речь идёт о договоре AUKUS (США, Великобритания и Австралия), вместе с которым Австралия разорвала контракт с Францией на покупку 12 дизельных подлодок, стоимостью 52 млрд. евро и заключила договор на покупку 9 атомных подлодок производства США или Великобритании.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "серьезным кризисом", осудив "ложь, двуличие, обман доверия" и "презрение" со стороны трёх стран по отношению к Парижу.

"Подлодочный кризис" в отношениях с США повлияет на будущее НАТО, заявил МИД Франции. И дело не только в нарушении контракта, а в том, что в этом регионе, где у Франции во владении находятся острова, игнорируются её стратегические интересы.

В ближайшие дни Эмманюэль Макрон и Джо Байден должны поговорить по теме по телефону, а Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь Энтони Блинкен - встретиться в Нью-Йорке в ООН.

Однако надо учесть, что Евросоюз не поддержит Париж в радикальных действиях, Вашингтон для того и создавал это объединение, чтобы держать Европу "в узде", отметил Дмитрий де Кошко. Он добавил, что реакция Парижа на конфликт повлияет на результат президентских выборов в 2022 году.

Пока действия Макрона выглядят не более чем, "хорошая мина" при плохой игре, и его положение похоже на положение Владимира Зеленского на Украине, отметил журналист — много "сильных" заявлений без особого толка.

Судьбы Франции решают "шесть-восемь" олигархов, которые будут также возражать против выхода Франции из НАТО. Париж много раз глотал обиду от англосаксов, проглотит и на этот раз, считает Дмитрий де Кошко.

Однако очевидно, что в долгосрочных интересах Франции сегодня делать ставку на отношения с Россией и Китаем, добавил он.

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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