Одни говорят, что в Литве идёт "гибридная война", другие, что бунт. Как на самом деле, рассказывает журналист из Литвы.
Антиковидные и антимигрантские протесты будут в Литве продолжаться, пока правительство не услышит своё население.
Об этом в программе " Точка зрения" сказала литовский журналист, бывший депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.
По её словам, главная проблема руководства Литвы — следование "цивилизационным принципам" без совета с населением.
Люди не понимают, почему принимаются те или иные решения, которые не приносят Литве выгоды, а наоборот — экономические убытки.
Такие политические позиции руководства, как поиск всюду "руки Москвы", вызывают в народе насмешку. Конечно, люди в это вмешательство не верят, сказала журналист.
По словам Ромуальды Пошевецкой, к нашествию мигрантов литовцы были не готовы, их образ жизни был коренным образом нарушен, поэтому они протестуют. То же относится и к антиковидным протестам — литовцы терпеливый народ, "но если их разозлить, то мало не покажется".
В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:
— злы ли литовцы на Лукашенко из-за "тропы мигрантов" или больше винят своё правительство;
— зачем Литве признание Тайваня;
— появится ли в Литве политик, который будет отстаивать нормализацию отношений с Россией.
Смотрите программу "Точка зрения" с Ромуальдой Пошевецкой в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
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