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Что происходит в Литве: «гибридная война» или бунт?

Правда ТВ » Точка зрения

Одни говорят, что в Литве идёт "гибридная война", другие, что бунт. Как на самом деле, рассказывает журналист из Литвы.

Одни говорят, что в Литве "гибридная война", другие, что бунт. Как на самом деле?

Антиковидные и антимигрантские протесты будут в Литве продолжаться, пока правительство не услышит своё население.

Об этом в программе " Точка зрения" сказала литовский журналист, бывший депутат двух созывов Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.

По её словам, главная проблема руководства Литвы — следование "цивилизационным принципам" без совета с населением.

Люди не понимают, почему принимаются те или иные решения, которые не приносят Литве выгоды, а наоборот — экономические убытки.

Такие политические позиции руководства, как поиск всюду "руки Москвы", вызывают в народе насмешку. Конечно, люди в это вмешательство не верят, сказала журналист.

По словам Ромуальды Пошевецкой, к нашествию мигрантов литовцы были не готовы, их образ жизни был коренным образом нарушен, поэтому они протестуют. То же относится и к антиковидным протестам — литовцы терпеливый народ, "но если их разозлить, то мало не покажется".

В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:

— злы ли литовцы на Лукашенко из-за "тропы мигрантов" или больше винят своё правительство;

— зачем Литве признание Тайваня;

— появится ли в Литве политик, который будет отстаивать нормализацию отношений с Россией.

Смотрите программу "Точка зрения" с Ромуальдой Пошевецкой в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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