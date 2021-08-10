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Итоги Олимпиады 2020 в Токио: так нужно ли было России участвовать - мнение

Правда ТВ » Точка зрения

Никто из  российских спортсменов на Олимпиаде не сказал на камеру после получения медалей : "Спасибо тебе, Россия". Все посылали слова благодарности родственникам и тренерам. 

Без флага и гимна: проиграли или выиграли в Токио?

В Токио российские спортсмены выступали без государственной атрибутики, в Париже на играх 2024 она будет. Будут ли лучше результаты? 

О роли патриотизма в спорте в программе "Точка зрения" рассказал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Марат Бариев.

По его словам, российское руководство сделало правильный выбор, направив в условиях санкций — запрета гимна и флага, российскую команду на Олимпиаду.

Сборная России финишировала на пятом месте в командном зачете по золоту и третьем — по общему количеству наград. Пятая позиция — худшая в отечественной истории. 71 награда — это лучший показатель для нашей сборной с 2004 года.

Практически везде россияне показали себя лучше или на уровне двух предыдущих Олимпиад, отметил депутат, исключение составляют дзюдо и лёгкая атлетика, в которой провал случился из-за ограничений по представительству — всего 10 "чистых спортсменов", а также художественная гимнастика, где россиянок засудили.

Марат Бариев уверен, что Федерации легкой атлетики надо упорнее бороться за всех российских легкоатлетов, и считает претензии Марии Ласицкене в этом плане совершенно правильными.

Отсутствие золота в мужском волейболе, женском гандболе не говорит о том, что эти виды спорта у нас в упадке, отметил он. Проигрыш золота в командных видах спорта депутат объяснил лучшей подготовкой спортсменов команд соперников.

Депутат уверен, что российские спортсмены показали себя патриотами, но, конечно, отсутствие государственных символов сказывалось на их психологическом состоянии.

Психологическая подготовка российских спортсменов оставляет желать лучшего, сказал Марат Бариев, согласившись, что многие из них проигрывали начало встреч или терпели неудачу в первых попытках и только потом набирали обороты.

По словам депутата, избыточное количество легионеров в российских футболе и баскетболе не влияет на то, что оба этих спорта давно не представлены в Олимпийских турнирах. Просчёты он видит в работе соответствующих федераций.

В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:

— засудили или нет Дину Аверину в художественной гимнастике;
— можно ли признать хорошей работу Министерства спорта;
— чем отличалась советская школа подготовки спортсменов;
— как в России обстоят дела с развитием детского и юношеского спорта.

В заключение Марат Бариев рассказал, выступит ли сборная России лучше на Олимпиаде в Париже в 2024 году, когда ей вернут государственную атрибутику.

Смотрите программу "Точка зрения" с Маратом Бариевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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