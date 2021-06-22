Эксперт: когда геополитика зависит от этикета

Как этикет, одежда и гендерный вопрос способны влиять на геополитику?
Директор Центра международного протокола РАНХиГС, исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу Гилана Михайлова рассказала о тайнах протоколов встреч высшего уровня.
О некоторых из правил этикета вы услышите впервые!
Эфир ведёт Альфия Амирова, президент РОО "Интернациональный Союз Женщин".
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Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.