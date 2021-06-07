Кинокомпания "Союзмультфильм" испытывает большой кадровый голод. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказала креативный продюсер, режиссёр, сценарист киностудии Алёна Оятьева.
"Сейчас на производство одной серии мультипликационного сериала уходит 2,5 месяца. Для сравнения, в 80-х годах на это уходил год. Изменились технологии. Но чтобы их эффективно использовать, нужна большая команда. А вот с кадрами пока сложно. На студии нужны специалисты всех направлений", — рассказала Pravda.Ru Алёна Оятьева.
Она отметила, что на то, чтобы "вырастить" молодого специалиста с нуля, нужно в среднем два года.
Также продюсер рассказала, что современные технологии создания мультфильмов часто подвергаются критике.
"Проводятся опросы. И респонденты отмечают, что старые серии того же "Простоквашино" им нравятся больше. Но это старшее поколение. А зрители новых мультфильмов ещё не умеют ни читать, ни писать, потому что маленькие. Но знаю по отзывам, они смотрят и любят современные мультфильмы", — пояснила продюсер.
Сейчас, по словам эксперта, российские мультсериалы по качеству ещё уступают продуктам, которые производят зарубежные компании.
"Здесь причина ещё и в том, что мы начали производить именно сериалы лет десять-пятнадцать назад, а за рубежом этим занимаются уже порядка ста лет. Но технологии у нас уже на одном уровне. Так что будут кадры — догоним!" — заключила Алёна Оятьева.
Для справки
10 июня "Союзмультфильм" отмечает день рождения. Киностудия по производству мультипликационных фильмов создана в Москве 10 июня 1936 года и является крупнейшей киностудией анимационных фильмов. За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.
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