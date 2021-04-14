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Врач: аллергии у человека могут быть взаимосвязаны

Правда ТВ

Аллергия на продукты растительного происхождения, такие как орехи может появиться из-за аллергической реакции на цветение и пыльцы растений. Об этом в эфире "Правды.Ру" рассказала врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Врач: аллергии у человека могут быть взаимосвязаны

По ее словам у аллергиков, которые страдают поллинозом, реакция на продукты связана с перекрестным опылением растений.

"То есть если человек чихает и кашляет когда распускаются почки или сережки у березы, а потом обнаруживает, что не переносит мед или орехи, к примеру, здесь нет ничего удивительного", — отметила Логина.

При этом доктор подчеркнула, что сегодня практически все виды аллергий поддаются излечению.

"Есть несколько методов. Все они эффективны. Как правило, эффект от лечения сохраняется всю жизнь. Есть редкие случаи когда у человека сразу несколько видов аллергии и приходится проводить два или три курса лечения. Но и в этих случаях эффект достигается хороший. Так что не нужно сидеть и страдать от неприятных ощущений, а стоит идти в поликлинику и получать медицинскую помощь", — сообщила она.

Также Логина отметила, что начиная с 70-х годов аллергия введена в ранг пандемии и сейчас аллергики встречаются во всех странах.

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Автор: Анна Папенкова
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