Как будет развиваться туризм после локдауна

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), главный редактор сетевого издания по туризму, отдыху и путешествиям ЖИВАЯ КАРТА, действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев в видеоэфире "Правды.Ру" расскажет о перспективах развития туризма после пандемии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что полёты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. В то же время последние дни спрос на туры в Турцию упал.

Как могут выглядеть туристические потоки после отмены ограничений?

В какие страны туристы отправятся раньше, включая ближнее и дальнее зарубежье?

Каковы прогнозы по внутреннему туризму?

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