Как будет развиваться туризм после локдауна

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), главный редактор сетевого издания по туризму, отдыху и путешествиям ЖИВАЯ КАРТА, действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев в видеоэфире "Правды.Ру" расскажет о перспективах развития туризма после пандемии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что полёты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. В то же время последние дни спрос на туры в Турцию упал.
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