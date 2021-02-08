Как в соцсетях будут следить за чистотой речи

Профессор Института русского языка имени Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Аннушкин расскажет в видеоэфире "Правды.Ру" об особенностях использования мата в интернете.
После вступления в силу поправок против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций не стало меньше. 1-2 февраля 2021 года в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram сотрудники "Медиалогии" насчитали 646,1 тысяч публикаций с ненормативной лексикой. Почему произошёл такой всплеск?
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