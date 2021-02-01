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Первая жена Грозного не была Романовой

Правда ТВ » Точка зрения

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Владимир Волков рассказал "Правде.Ру" о версии, что первая жена Ивана Грозного не происходила из рода Романовых, о слухах, сопутствующих представителям этой династии, об эпохе русской Смуты.

Царица Анастасия Романовна - жена Ивана Грозного

О первой жене царя Ивана Васильевича Грозного и матери Блаженного царя Федора Иоанновича Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой ходили слухи, что она была отравлена. Не очень давно член Академии ДНК-генеалогии Игорь Яковлев предложил общественности версию, которая может поставить под сомнение легитимность всего дома Романовых. Данное исследование поддержал президент Академии ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов. Оказывается, Анастасия была не Романовной, а Петровной.

Далеко идущие выводы приводят к тому, что после смерти Иоанна Васильевича Романовы организуют Смуту и при помощи Речи Посполитой (стоящего за ней Ватикана) садятся на трон Рюриковичей. О династии Романовых ведутся дискуссии между историками, но почему-то взять образцы ДНК пока никому никак не удаётся.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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