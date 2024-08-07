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Игровая битва ОС: что показали тесты Windows 10 и 11

Исследование: игровая производительность на Windows 10 и 11

1:31
Видеоигры

На Windows 10 и 11 протестировали 13 современных игр. Единственное изменение в Windows 11 заключалось в отключении функции Memory Integrity, которая может значительно снизить производительность в некоторых играх (см. изображения ниже).

Исследование: игровая производительность на Windows 10 и 11
Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Для тестирования использовались два твердотельных накопителя Carder PCIe 4.0, что позволило легко и плавно переключаться между системами.

Среди протестированных игр были Baldur's Gate 3, The Last of Us Part 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Assetto Corsa Competizione, Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale: Requiem, Counter-Strike 2, Starfield, Horizon Forbidden West, Hitman 3 и Watch Dogs: Legion. Все игры запускались в разрешении 1080p с видеокартой RTX 4090.

Выводы Из всех протестированных игр в пяти было заметное преимущество в FPS у Windows 10. В целом обе операционные системы демонстрируют примерно одинаковую игровую производительность, хотя в большинстве проектов частота кадров немного выше у Windows 11. Важно отметить, что лучше не обновлять операционную систему, а переустановить новую, что практически всегда обеспечивает повышение производительности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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