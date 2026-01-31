ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания после заявления о возможной смене руководства Федеральной резервной системы. На фоне его конфликта с действующим главой ФРС Джеромом Пауэллом рынки отреагировали колебаниями курса доллара, а эксперты заговорили о последствиях для мировой экономики. Экономист Георгий Остапкович объяснил, стоит ли ожидать серьезных изменений и как это может отразиться на России.

фрс сша
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
фрс сша

Трамп решил сменить главу ФРС

Дональд Трамп выдвинул на пост председателя Федеральной резервной системы своего экономического советника Кевина Уорша. Таким образом он дал понять, что недоволен текущей денежно-кредитной политикой регулятора. По мнению американского лидера, ФРС слишком осторожно подходит к снижению ключевой ставки, что, как считает Трамп, сдерживает экономический рост США.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что логику действий Трампа сложно прогнозировать. Президент США неоднократно демонстрировал склонность к резким и нестандартным решениям, особенно в вопросах экономической политики.

"Трампа очень тяжело просчитывать. Он считает, что некоторое ослабление экономики связано с тем, что нынешний глава ФРС медленно снижает ключевую ставку, и если он поставит своего человека, то тот начнет высокими темпами снижать ключевую ставку, и экономика начнет быстрее работать", — отметил экономист.

Как это влияет на доллар и мировые рынки

Сразу после появления новостей о возможной смене главы ФРС доллар начал демонстрировать признаки ослабления. Рынки традиционно чувствительны к любым сигналам, связанным с будущей денежно-кредитной политикой США, поскольку решения ФРС напрямую влияют на стоимость заимствований, инвестиционные потоки и валютные курсы.

По словам Остапковича, резкое снижение ставки действительно может вызвать краткосрочную волатильность. В определенный момент курс доллара может даже вырасти, однако затем возможен обратный эффект, связанный с реакцией рынков и пересмотром ожиданий инвесторов.

"Может, с резким понижением ставки курс доллара временно повысится, потом может произойти обратная волатильность. Все эти перестановки не поддаются высокой экономической теории", — подчеркнул эксперт.

Есть ли последствия для российской экономики

Для России, по мнению экономиста, смена руководства ФРС не несет принципиального значения. Российская экономика в текущих условиях живет по собственным внутренним правилам и в значительной степени изолирована от прямого влияния решений американского регулятора.

"Для российской экономики нет разницы, что происходит там. России никакой разницы, кто будет директором ФРС", — отметил Остапкович.

При этом косвенное влияние через глобальные рынки и ожидания инвесторов полностью исключать нельзя, однако оно будет ограниченным и краткосрочным, сообщает aif.

Политический контекст и стратегия Трампа

Эксперты обращают внимание, что инициатива Трампа имеет не только экономическое, но и ярко выраженное политическое измерение. По словам Остапковича, президент США последовательно стремится расставить на ключевые посты людей, которым он доверяет.

"Трамп хочет везде посадить своих людей: в Верховном суде, в ФРС, в антимонопольном ведомстве", — пояснил экономист.

Кроме того, ослабление доллара может быть частью более широкой стратегии. Более слабая национальная валюта делает американский экспорт более конкурентоспособным, а импорт — дороже, что потенциально выгодно для внутреннего производства.

Решение еще не окончательное

Несмотря на громкие заявления, Трамп не обладает возможностью единолично назначить главу ФРС. Кандидатура председателя должна пройти процедуру согласования в Конгрессе США, а это означает, что окончательное решение может занять время и столкнуться с политическим сопротивлением.

Остапкович подчеркивает, что делать далеко идущие выводы пока рано — рынкам предстоит дождаться официальных решений и сигналов со стороны американских законодателей.

Предыстория конфликта Трампа и Пауэлла

Конфликт между Дональдом Трампом и Джеромом Пауэллом длится уже не первый год. В январе президент США публично назвал главу ФРС "кретином" и пообещал, что тот вскоре лишится своей должности. Основной причиной недовольства стало нежелание ФРС значительно снижать ключевую ставку.

В конце января регулятор сохранил ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, что лишь усилило критику со стороны Белого дома и стало фоном для обсуждений возможной смены руководства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
