Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю

В Ленинградском зоопарке в начале января произошло событие, которое сотрудники называют по-настоящему семейным праздником. У пары обыкновенных игрунков по кличке Хельга и Лусио появился новый детёныш, ставший уже девятым в их истории родительства. Маленький примат чувствует себя хорошо и с первых дней жизни окружён вниманием всей семьи.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьянка

Девятое пополнение в семье игрунков

Седьмого января у пары обыкновенных игрунков, давно живущих в Ленинградском зоопарке, родился очередной детёныш. Для Хельги и Лусио это уже девятый малыш, что является редкостью даже для зоопарков с большим опытом разведения приматов. Сотрудники отмечают, что пара демонстрирует стабильное и спокойное родительское поведение, что положительно сказывается на выживаемости потомства.

Пока определить пол новорождённого невозможно. Это связано с особенностями физиологии игрунков: внешние различия между самцами и самками в раннем возрасте практически отсутствуют. Обычно пол становится понятен спустя несколько недель или месяцев наблюдений.

Забота всей семьи с первых дней жизни

Сразу после появления на свет малыш оказался под постоянной опекой не только родителей, но и старших братьев и сестёр. В зоопарке подчёркивают, что у игрунков воспитание детёнышей — это коллективный процесс, в котором участвует вся группа. Такое поведение считается естественным и характерным для вида.

В первые недели жизни детёныш почти не покидает тела взрослых родственников. Его можно увидеть на спине отца, матери или старших особей, которые поочерёдно носят малыша и следят за его безопасностью. Благодаря этому новорождённый получает тепло, защиту и возможность постоянно находиться рядом с членами семьи.

Роль отца и матери в воспитании

Интересной особенностью игрунков является распределение родительских обязанностей. Основную физическую нагрузку берёт на себя отец семейства. Лусио практически сразу после рождения детёныша стал главным «перевозчиком», перенося малыша на своей спине большую часть времени.

Мать, Хельга, в этот период сосредоточена на кормлении. Такое разделение ролей позволяет самке быстрее восстановиться после родов и одновременно обеспечивает детёнышу регулярное питание. Сотрудники зоопарка отмечают, что именно подобная модель поведения делает игрунков одними из самых заботливых приматов, сообщает rosbalt.ru.

Первые месяцы самые важные

Первые два месяца жизни считаются ключевыми для развития детёныша игрунка. В этот период формируются базовые навыки общения, привязанность к членам группы и реакция на внешние раздражители. Постоянный телесный контакт с взрослыми помогает малышу чувствовать себя в безопасности.

По мере взросления детёныш начнёт проявлять самостоятельность: сначала он будет ненадолго спускаться со спины взрослых, а затем постепенно перейдёт к активным играм и исследованию вольера. Все эти этапы проходят под внимательным контролем старших членов семьи.

Игрунки и условия содержания в зоопарке

Обыкновенные игрунки — небольшие приматы, обитающие в природе в тропических лесах Южной Америки. В условиях зоопарка для них создают особый микроклимат, включающий стабильную температуру, повышенную влажность и разнообразное питание. В рацион входят фрукты, овощи, насекомые и специальные витаминные добавки.

Сотрудники Ленинградского зоопарка подчёркивают, что успешное размножение игрунков напрямую связано с качеством ухода и отсутствием стресса. Именно поэтому каждое новое пополнение здесь воспринимается как показатель правильной работы специалистов.

Размножение игрунков в природе и в зоопарке

В естественной среде игрунки живут небольшими семейными группами и часто сталкиваются с угрозами со стороны хищников и неблагоприятных условий. В зоопарке эти риски сведены к минимуму, что позволяет детёнышам развиваться более спокойно.

При этом поведенческие модели сохраняются практически полностью. Коллективное воспитание, активное участие отца и помощь старших особей наблюдаются как в дикой природе, так и в условиях зоопарка, что говорит о сохранении естественных инстинктов.

Популярные вопросы о детёнышах игрунков

Сколько времени детёныш проводит на спине взрослых?

В среднем первые два месяца жизни малыш почти постоянно находится на спине одного из членов семьи, чаще всего отца.

Когда можно определить пол новорождённого?

Обычно пол становится заметен спустя несколько недель или месяцев, когда проявляются физиологические особенности.

Сколько детёнышей может быть у одной пары?

В течение жизни пара игрунков может вырастить несколько помётов. Девять детёнышей, как у Хельги и Лусио, считаются очень высоким показателем.