Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия

Начало февраля 2026 года обещает редкое и зрелищное небесное совпадение, которое привлечёт внимание любителей астрономии по всему миру. Полнолуние совпадёт с близостью Луны к звёздному скоплению и последующим кратковременным исчезновением яркой звезды за её диском. Подобные комбинации событий происходят нечасто и хорошо подходят для наблюдений даже без сложной техники.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Лунное затмение

Снежная Луна и её соседство со звёздами

Февральское полнолуние, известное как Снежная Луна, достигнет максимальной фазы 1 февраля 2026 года в 22:09 по всемирному координированному времени. В этот момент Луна окажется рядом с рассеянным звёздным скоплением Прасепе, которое также называют Ульем. Такое соседство делает участок неба особенно выразительным и наглядным.

Скопление Прасепе расположено в созвездии Рака между Поллуксом и Регулом и включает около тысячи звёзд. При тёмном небе его можно заметить невооружённым глазом, а с биноклем — различить значительно больше деталей, как это бывает и при наблюдении других явлений, связанных с Луной и космосом, включая возможное столкновение астероида с Луной.

"Даже привычные фазы Луны могут дать много информации о динамике небесных тел, если смотреть на них в контексте окружающего звёздного фона", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Лапшин Дмитрий Николаевич.

Покрытие Регула Луной

На следующий день, 2 февраля, жители отдельных регионов Северной Америки смогут наблюдать покрытие Регула Луной. Регул — самая яркая звезда созвездия Льва, хорошо заметная даже в условиях умеренной засветки. Во время покрытия Луна полностью закроет звезду на короткое время.

Момент исчезновения и повторного появления Регула ценен не только как зрелищное явление. Такие наблюдения помогают уточнять параметры движения Луны и используются в образовательных и научно-популярных целях, наряду с анализом процессов, происходящих во время солнечных вспышек.

Почему это событие считают редким

По данным астрономических служб, подобное совпадение полнолуния и покрытия Регула не ожидается до конца 2030-х годов. Это связано с особенностями лунной орбиты и её наклона к плоскости эклиптики. Даже небольшие изменения траектории влияют на видимость подобных событий с Земли.

В ночь с 1 на 2 февраля Луна взойдёт вскоре после заката, достигнет наибольшей высоты ближе к полуночи и начнёт смещаться к западу перед рассветом. Такое движение делает наблюдение удобным по времени и не требует специальной подготовки. Об этом сообщает iXBT.

"Подобные редкие явления хорошо показывают, насколько точно работают астрономические расчёты, проверяемые простым наблюдением", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Белов Сергей Николаевич.

Наблюдение без оптики или с приборами

Наблюдение невооружённым глазом позволяет увидеть само полнолуние и общее сближение Луны со звёздами. Однако бинокль или любительский телескоп дают возможность рассмотреть больше звёзд в скоплении Прасепе и точнее уловить момент покрытия Регула.

Использование простой оптики повышает детализацию, но не является обязательным условием. Даже минимальный астрономический инвентарь делает наблюдение более насыщенным и наглядным.

Советы по наблюдению

Для комфортного наблюдения стоит выбрать место с открытым горизонтом и минимальной городской засветкой. Полезно заранее уточнить локальное время фаз Луны и направление её движения.

Тёплая одежда, устойчивый штатив и бинокль помогут провести наблюдение без спешки. При желании можно использовать мобильные приложения для ориентации по звёздному небу.

Популярные вопросы о февральском полнолунии и покрытии Регула

Когда лучше всего наблюдать полнолуние 1 февраля 2026 года?

Лучшее время — вечер и первая половина ночи, когда Луна будет высоко над горизонтом.

Нужно ли специальное оборудование для наблюдения покрытия Регула?

Нет, событие видно и без приборов, но бинокль сделает его нагляднее.

Где можно увидеть покрытие Регула Луной?

Наиболее благоприятные условия ожидаются в отдельных регионах Северной Америки.