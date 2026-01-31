Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни

Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия

Наука

Начало февраля 2026 года обещает редкое и зрелищное небесное совпадение, которое привлечёт внимание любителей астрономии по всему миру. Полнолуние совпадёт с близостью Луны к звёздному скоплению и последующим кратковременным исчезновением яркой звезды за её диском. Подобные комбинации событий происходят нечасто и хорошо подходят для наблюдений даже без сложной техники.

Лунное затмение
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Лунное затмение

Снежная Луна и её соседство со звёздами

Февральское полнолуние, известное как Снежная Луна, достигнет максимальной фазы 1 февраля 2026 года в 22:09 по всемирному координированному времени. В этот момент Луна окажется рядом с рассеянным звёздным скоплением Прасепе, которое также называют Ульем. Такое соседство делает участок неба особенно выразительным и наглядным.

Скопление Прасепе расположено в созвездии Рака между Поллуксом и Регулом и включает около тысячи звёзд. При тёмном небе его можно заметить невооружённым глазом, а с биноклем — различить значительно больше деталей, как это бывает и при наблюдении других явлений, связанных с Луной и космосом, включая возможное столкновение астероида с Луной.

"Даже привычные фазы Луны могут дать много информации о динамике небесных тел, если смотреть на них в контексте окружающего звёздного фона", — считает учёный-физик, обозреватель Pravda. ru Лапшин Дмитрий Николаевич.

Покрытие Регула Луной

На следующий день, 2 февраля, жители отдельных регионов Северной Америки смогут наблюдать покрытие Регула Луной. Регул — самая яркая звезда созвездия Льва, хорошо заметная даже в условиях умеренной засветки. Во время покрытия Луна полностью закроет звезду на короткое время.

Момент исчезновения и повторного появления Регула ценен не только как зрелищное явление. Такие наблюдения помогают уточнять параметры движения Луны и используются в образовательных и научно-популярных целях, наряду с анализом процессов, происходящих во время солнечных вспышек.

Почему это событие считают редким

По данным астрономических служб, подобное совпадение полнолуния и покрытия Регула не ожидается до конца 2030-х годов. Это связано с особенностями лунной орбиты и её наклона к плоскости эклиптики. Даже небольшие изменения траектории влияют на видимость подобных событий с Земли.

В ночь с 1 на 2 февраля Луна взойдёт вскоре после заката, достигнет наибольшей высоты ближе к полуночи и начнёт смещаться к западу перед рассветом. Такое движение делает наблюдение удобным по времени и не требует специальной подготовки. Об этом сообщает iXBT.

"Подобные редкие явления хорошо показывают, насколько точно работают астрономические расчёты, проверяемые простым наблюдением", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Белов Сергей Николаевич.

Наблюдение без оптики или с приборами

Наблюдение невооружённым глазом позволяет увидеть само полнолуние и общее сближение Луны со звёздами. Однако бинокль или любительский телескоп дают возможность рассмотреть больше звёзд в скоплении Прасепе и точнее уловить момент покрытия Регула.

Использование простой оптики повышает детализацию, но не является обязательным условием. Даже минимальный астрономический инвентарь делает наблюдение более насыщенным и наглядным.

Советы по наблюдению

Для комфортного наблюдения стоит выбрать место с открытым горизонтом и минимальной городской засветкой. Полезно заранее уточнить локальное время фаз Луны и направление её движения.

Тёплая одежда, устойчивый штатив и бинокль помогут провести наблюдение без спешки. При желании можно использовать мобильные приложения для ориентации по звёздному небу.

Популярные вопросы о февральском полнолунии и покрытии Регула

Когда лучше всего наблюдать полнолуние 1 февраля 2026 года?

Лучшее время — вечер и первая половина ночи, когда Луна будет высоко над горизонтом.

Нужно ли специальное оборудование для наблюдения покрытия Регула?

Нет, событие видно и без приборов, но бинокль сделает его нагляднее.

Где можно увидеть покрытие Регула Луной?

Наиболее благоприятные условия ожидаются в отдельных регионах Северной Америки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Садоводство, цветоводство
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Наука и техника
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Последние материалы
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Эти баклажаны неубиваемы: 3 сорта, дающие урожай даже в самый адский сезон
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках
Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности
Секрет объёма из 2000-х вернулся: причёска держит форму весь день без усилий
Разломы идут вразнос: климатический детонатор ускоряет рождение нового океана
Навоз больше не нужен: зимой по снегу рассыпают то, что продаётся в любом магазине
Гладкие, упругие, молодые: ритуалы, которые спасут кожу рук после 30, 40 и 50
Сильный, капризный и эффективный: главные вопросы о ретиноле, которые игнорируют зря
Густой, ароматный и согревающий: суп-пюре из сушёных грибов с сыром для лучшего обеда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.