Не успели оформить — получили протокол: в Подмосковье ловят собак без регистрации

В Подмосковье продолжается контроль за обязательной регистрацией домашних животных, и статистика за прошлый год показала, что не все владельцы собак готовы соблюдать новые правила. При этом власти региона настаивают: речь идёт не о формальности, а о системе учёта, которая должна повысить ответственность хозяев.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка гуляет с ретривером

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, где подвели итоги применения административных мер в 2025 году. Обязательный учёт собак действует в регионе уже несколько лет, но нарушения по-прежнему фиксируются.

Сколько владельцев привлекли к ответственности

По официальным данным, в 2025 году к административной ответственности были привлечены 519 жителей Московская область, чьи собаки не были зарегистрированы в установленном порядке. В ведомстве уточнили, что в большинстве случаев речь шла о первичных нарушениях.

При первом выявлении отсутствия регистрации владельцам, как правило, выносилось административное предупреждение. Таких решений за год было принято 452. Однако если спустя время животное так и не ставилось на учёт, применялись штрафные санкции.

Предупреждения и штрафы

Всего в прошлом году было составлено 519 административных протоколов. Из них 67 случаев закончились штрафами на общую сумму 108 тысяч рублей. В министерстве подчёркивают, что денежное наказание применяется только при повторных нарушениях.

Размер штрафов за отсутствие регистрации собаки составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Такой диапазон установлен региональным законодательством и зависит от конкретных обстоятельств дела.

Как работает обязательная регистрация

Обязанность регистрировать собак в Подмосковье действует с 2023 года и распространяется на всех питомцев старше трёх месяцев. После приобретения животного владелец должен поставить его на учёт в течение двух недель, обратившись в ветеринарный пункт.

Для регистрации необходимо предоставить паспорт владельца и ветеринарные документы на собаку. Власти региона отмечают, что процедура носит уведомительный характер и не занимает много времени, однако её игнорирование может повлечь административные последствия.

Зачем региону нужен учёт домашних животных

В министерстве подчёркивают, что обязательная регистрация собак необходима не только для контроля за владельцами, но и для решения практических задач. Учёт позволяет быстрее находить потерявшихся животных, упрощает работу ветеринарных служб и помогает формировать более точную статистику по численности домашних питомцев в регионе, сообщают "Вести Подмосковья" .

Кроме того, наличие регистрационных данных облегчает разбор конфликтных ситуаций, связанных с укусами или нарушением правил выгула. Власти отмечают, что система направлена на повышение ответственности владельцев и создание более безопасной среды как для самих животных, так и для жителей Подмосковья.