Светлана Козлова

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Моя семья » Красота и стиль

Вопрос "мыть или не мыть голову перед окрашиванием" до сих пор вызывает споры даже среди постоянных клиенток салонов. Ошибка на этом этапе может повлиять и на цвет, и на состояние волос, и на комфорт кожи головы. На самом деле правило давно сформулировано, и у него есть лишь одно важное исключение.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Главное правило: волосы должны быть чистыми

В большинстве случаев окрашивание проводят именно на чистые, свежевымытые волосы. Такой подход считается современным стандартом в индустрии красоты и даёт сразу несколько преимуществ.

Во-первых, краска ложится равномерно и без препятствий. Кожный жир, пыль и остатки стайлинга могут мешать проникновению пигмента.
Во-вторых, результат получается предсказуемым — оттенок соответствует заявленному.
В-третьих, химическая реакция между красителем и структурой волоса проходит корректно, без неожиданных сюрпризов.

Именно поэтому большинство профессиональных колористов просят приходить на процедуру с чистой головой. Схожий принцип работает и при подготовке к другим процедурам для волос, включая ритуалы ухода, ускоряющие рост .

Когда мытьё всё же не рекомендуется

Существует только одно распространённое исключение — агрессивное осветление или обесцвечивание, особенно при работе с отросшими корнями.

В таких случаях мастер может посоветовать не мыть волосы за 1-2 дня до процедуры. За это время кожа головы вырабатывает естественный защитный слой — себум. Он снижает риск химического ожога и уменьшает раздражение.

Важно понимать: под "немытыми" волосами подразумеваются волосы без лака, геля, воска и других средств для укладки. Если на голове есть стайлинг — мытьё обязательно, даже перед осветлением.

"Реакция кожи головы на осветляющие составы зависит не только от того, когда вы мыли голову, но и от общего состояния кожи", — парикмахер, обозреватель Pravda. ru Светлана Викторовна Козлова.

Что делать, если волосы всё же вымыты

Современная колористика давно решила эту проблему. Даже если клиентка пришла на осветление с чистыми волосами, мастер может использовать специальные защитные средства.

К ним относятся праймеры и крем-плёнки, которые наносятся по линии роста волос и на чувствительные участки кожи. Они снижают агрессивное воздействие состава и делают процедуру более комфортной.

Подобные профессиональные решения давно стали нормой — так же, как и техники ухода, поддерживающие здоровье кожи головы, включая мягкие формулы для регулярного мытья .

Почему советы из интернета часто устарели

Рекомендации "никогда не мыть голову перед окрашиванием" появились во времена более жёстких красителей. Современные составы мягче, точнее работают с пигментом и рассчитаны именно на чистые волосы.

Поэтому универсального запрета больше не существует. Всё зависит от типа процедуры, состояния кожи головы и выбранной техники.

Плюсы и минусы обоих подходов

Чистые волосы обеспечивают точность цвета, но при осветлении могут повысить чувствительность кожи. Немытые волосы частично защищают кожу, но только при условии отсутствия укладочных средств и правильного подхода мастера, сообщает портал Pro Город.

Советы перед походом в салон

  • Если планируется обычное окрашивание — вымойте голову за 12-24 часа.
  • Не используйте лак, гель и сухой шампунь.
  • При осветлении заранее обсудите с мастером, нужно ли мыть волосы.
  • Доверяйте рекомендациям профессионала, а не универсальным мифам.

Популярные вопросы

Можно ли мыть голову в день окрашивания

Да, если используется мягкое средство и нет раздражения кожи.

А если кожа головы чувствительная

Сообщите об этом мастеру — он подберёт защиту или изменит схему работы.

Влияет ли мытьё на стойкость цвета

Да, чистые волосы способствуют более равномерному и стойкому результату.

