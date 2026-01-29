Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Вопрос "мыть или не мыть голову перед окрашиванием" до сих пор вызывает споры даже среди постоянных клиенток салонов. Ошибка на этом этапе может повлиять и на цвет, и на состояние волос, и на комфорт кожи головы. На самом деле правило давно сформулировано, и у него есть лишь одно важное исключение.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в салоне красоты

Главное правило: волосы должны быть чистыми

В большинстве случаев окрашивание проводят именно на чистые, свежевымытые волосы. Такой подход считается современным стандартом в индустрии красоты и даёт сразу несколько преимуществ.

Во-первых, краска ложится равномерно и без препятствий. Кожный жир, пыль и остатки стайлинга могут мешать проникновению пигмента.

Во-вторых, результат получается предсказуемым — оттенок соответствует заявленному.

В-третьих, химическая реакция между красителем и структурой волоса проходит корректно, без неожиданных сюрпризов.

Именно поэтому большинство профессиональных колористов просят приходить на процедуру с чистой головой. Схожий принцип работает и при подготовке к другим процедурам для волос, включая ритуалы ухода, ускоряющие рост .

Когда мытьё всё же не рекомендуется

Существует только одно распространённое исключение — агрессивное осветление или обесцвечивание, особенно при работе с отросшими корнями.

В таких случаях мастер может посоветовать не мыть волосы за 1-2 дня до процедуры. За это время кожа головы вырабатывает естественный защитный слой — себум. Он снижает риск химического ожога и уменьшает раздражение.

Важно понимать: под "немытыми" волосами подразумеваются волосы без лака, геля, воска и других средств для укладки. Если на голове есть стайлинг — мытьё обязательно, даже перед осветлением.

"Реакция кожи головы на осветляющие составы зависит не только от того, когда вы мыли голову, но и от общего состояния кожи", — парикмахер, обозреватель Pravda. ru Светлана Викторовна Козлова.

Что делать, если волосы всё же вымыты

Современная колористика давно решила эту проблему. Даже если клиентка пришла на осветление с чистыми волосами, мастер может использовать специальные защитные средства.

К ним относятся праймеры и крем-плёнки, которые наносятся по линии роста волос и на чувствительные участки кожи. Они снижают агрессивное воздействие состава и делают процедуру более комфортной.

Подобные профессиональные решения давно стали нормой — так же, как и техники ухода, поддерживающие здоровье кожи головы, включая мягкие формулы для регулярного мытья .

Почему советы из интернета часто устарели

Рекомендации "никогда не мыть голову перед окрашиванием" появились во времена более жёстких красителей. Современные составы мягче, точнее работают с пигментом и рассчитаны именно на чистые волосы.

Поэтому универсального запрета больше не существует. Всё зависит от типа процедуры, состояния кожи головы и выбранной техники.

Плюсы и минусы обоих подходов

Чистые волосы обеспечивают точность цвета, но при осветлении могут повысить чувствительность кожи. Немытые волосы частично защищают кожу, но только при условии отсутствия укладочных средств и правильного подхода мастера, сообщает портал Pro Город.

Советы перед походом в салон

Если планируется обычное окрашивание — вымойте голову за 12-24 часа.

Не используйте лак, гель и сухой шампунь.

При осветлении заранее обсудите с мастером, нужно ли мыть волосы.

Доверяйте рекомендациям профессионала, а не универсальным мифам.

Популярные вопросы

Можно ли мыть голову в день окрашивания

Да, если используется мягкое средство и нет раздражения кожи.

А если кожа головы чувствительная

Сообщите об этом мастеру — он подберёт защиту или изменит схему работы.

Влияет ли мытьё на стойкость цвета

Да, чистые волосы способствуют более равномерному и стойкому результату.