Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись

Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян

Экономика

Система господдержки семей с детьми в 2026 году претерпела заметные изменения, которые напрямую влияют на круг получателей выплат. Корректировки затронули как требования к доходам, так и сам порядок их расчёта, что может изменить финансовую ситуацию многих домохозяйств.

Пособие
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пособие

Новые требования к доходам семьи

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, с начала года повышено требование к минимальному годовому доходу трудоспособных членов семьи. Теперь он должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда за расчётный период.

При установленном МРОТ в 27 093 рубля это означает минимальный доход на уровне 216 744 рублей в год. Депутат подчеркнул, что данное условие стало ключевым нововведением в правилах назначения универсального пособия и направлено на более чёткое разграничение получателей поддержки.

Что учитывается при расчёте дохода

В обновлённой методике расчёта дохода расширен перечень учитываемых поступлений. Теперь в него входят не только заработные платы, но и выплаты по временной нетрудоспособности, а также доходы от предпринимательской деятельности. Это может повлиять на итоговый показатель среднедушевого дохода семьи.

При этом для отдельных категорий граждан предусмотрены послабления. Для пенсионеров и людей с инвалидностью требование к минимальному доходу либо не применяется вовсе, либо может быть снижено, что сохраняет для них доступ к пособию.

Исключения из среднедушевого дохода

Одновременно с ужесточением критериев были введены и смягчающие меры. Из расчёта среднедушевого дохода исключены отдельные виды финансовой помощи, которые ранее могли влиять на право семьи на получение пособия.

"Из расчета среднедушевого дохода исключены отдельные виды финансовой помощи", — заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

В частности, речь идёт о единовременных выплатах от работодателей при рождении ребёнка, а также о ежемесячной поддержке жителям Курской области, утратившим имущество в результате чрезвычайных ситуаций.

Как изменения повлияют на семьи

Власти рассчитывают, что обновлённые правила сделают систему назначения универсального пособия более адресной. Исключение разовых и целевых выплат из дохода должно снизить риск потери права на помощь из-за временной поддержки, не отражающей реальное финансовое положение семьи. Об этом сообщает Известия.

В то же время повышение требований к годовому доходу означает, что часть семей будет вынуждена внимательнее подходить к подтверждению своих доходов. Новые правила уже действуют и применяются при рассмотрении заявлений на универсальное пособие в 2026 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Последние материалы
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Секретный трюк бабушки: начинка получается такой вкусной, что даже дети просят добавку
Этим выбором ломают себе весь двор: один забор душит, другой спасает пространство
Нос не успокаивается с первого раза: скрытые причины чихательных приступов
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Редкий случай щедрости государства: пенсионные сбережения приносят до 70% годовых
Сталь, керамика, твердость: идеальные ножи для кухни, которые подойдут каждому
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Духи больше не носят поодиночке: лейеринг делает аромат по-настоящему личным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.