Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян

Система господдержки семей с детьми в 2026 году претерпела заметные изменения, которые напрямую влияют на круг получателей выплат. Корректировки затронули как требования к доходам, так и сам порядок их расчёта, что может изменить финансовую ситуацию многих домохозяйств.

Новые требования к доходам семьи

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, с начала года повышено требование к минимальному годовому доходу трудоспособных членов семьи. Теперь он должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда за расчётный период.

При установленном МРОТ в 27 093 рубля это означает минимальный доход на уровне 216 744 рублей в год. Депутат подчеркнул, что данное условие стало ключевым нововведением в правилах назначения универсального пособия и направлено на более чёткое разграничение получателей поддержки.

Что учитывается при расчёте дохода

В обновлённой методике расчёта дохода расширен перечень учитываемых поступлений. Теперь в него входят не только заработные платы, но и выплаты по временной нетрудоспособности, а также доходы от предпринимательской деятельности. Это может повлиять на итоговый показатель среднедушевого дохода семьи.

При этом для отдельных категорий граждан предусмотрены послабления. Для пенсионеров и людей с инвалидностью требование к минимальному доходу либо не применяется вовсе, либо может быть снижено, что сохраняет для них доступ к пособию.

Исключения из среднедушевого дохода

Одновременно с ужесточением критериев были введены и смягчающие меры. Из расчёта среднедушевого дохода исключены отдельные виды финансовой помощи, которые ранее могли влиять на право семьи на получение пособия.

"Из расчета среднедушевого дохода исключены отдельные виды финансовой помощи", — заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

В частности, речь идёт о единовременных выплатах от работодателей при рождении ребёнка, а также о ежемесячной поддержке жителям Курской области, утратившим имущество в результате чрезвычайных ситуаций.

Как изменения повлияют на семьи

Власти рассчитывают, что обновлённые правила сделают систему назначения универсального пособия более адресной. Исключение разовых и целевых выплат из дохода должно снизить риск потери права на помощь из-за временной поддержки, не отражающей реальное финансовое положение семьи. Об этом сообщает Известия.

В то же время повышение требований к годовому доходу означает, что часть семей будет вынуждена внимательнее подходить к подтверждению своих доходов. Новые правила уже действуют и применяются при рассмотрении заявлений на универсальное пособие в 2026 году.