Цены на парковки растут не случайно: в комитете по транспорту раскрыли план

Нехватка свободных мест в центре Петербурга всё чаще становится поводом для дискуссий о стоимости парковки. Власти города признают: вопрос цены напрямую связан не только с удобством автомобилистов, но и с общей транспортной нагрузкой на центр.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на парковке

Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга, где прокомментировали слова вице-губернатора Кирилла Полякова о том, что сами жители города выступают за повышение тарифов на парковку. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт не о формальном увеличении платы, а о пересмотре подходов к регулированию спроса.

Дифференцированный тариф как инструмент

В комитете по транспорту сообщили, что городские власти рассматривают возможность внедрения дифференцированного тарифа на платных парковках. Такой подход должен учитывать длительность стоянки и зону размещения автомобиля. Основная задача — снизить количество машин, которые занимают парковочные места в центре на длительное время.

"Главная цель изменений — сделать систему более эффективным инструментом управления транспортным спросом и побудить автомобилистов, которые паркуются в центре более чем на 2,5 часа, пересесть на общественный транспорт", — пояснили в ведомстве.

В комитете отметили, что платная парковка рассматривается именно как элемент транспортной политики, а не источник дохода.

Статистика и первые эффекты

По данным комитета, за последние три месяца количество нарушений оплаты парковки сократилось на 26%. Это, по мнению чиновников, свидетельствует о том, что система стала более понятной и дисциплинирующей для водителей. Особенно заметные изменения зафиксированы в Центральном районе города.

Там, где сосредоточено наибольшее число зон с повышенными тарифами, количество парковочных транзакций уменьшилось на 20-30%. В ведомстве связывают это с тем, что часть автомобилистов действительно отказалась от поездок в центр на личном транспорте или сократила время стоянки.

Свободные места и интересы жителей

Чиновники подчеркнули, что платные парковки стали использоваться более рационально. По их словам, в центральных районах появилось больше свободных мест, что позволило водителям парковаться ближе к месту назначения. Этот эффект особенно ощутили жители домов, расположенных в зонах с высоким тарифом.

В Смольном также напомнили, что ключевая цель платной парковки — обеспечить доступность мест в центре города. Для этого, по мнению властей, необходимо гибко регулировать стоимость стоянки, подстраивая её под реальную транспортную ситуацию и поведение автомобилистов, сообщает rosbalt.ru.