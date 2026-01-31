Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав

Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше

Наука

Февраль 2026 года обещает относительно спокойную геомагнитную обстановку, однако полностью исключать влияние солнечной активности на самочувствие нельзя. В отдельные дни возможны слабые возмущения магнитного поля Земли, которые особенно заметны для метеочувствительных людей. При этом врачи подчёркивают, что не каждое ухудшение состояния связано именно с космическими факторами.

Уставшая девушка с головной болью
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Уставшая девушка с головной болью

Почему возникают магнитные бури

Магнитное поле Земли постоянно взаимодействует с потоками частиц, исходящих от Солнца. Во время вспышек и выбросов корональной массы эти частицы достигают нашей планеты и вызывают возмущения магнитосферы. Именно такие процессы лежат в основе магнитных бурь, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Интенсивность геомагнитных колебаний зависит от параметров солнечного ветра — его скорости и плотности. Для оценки используется индекс Kp, который помогает понять, насколько выраженным будет воздействие на технику и организм человека, как и при других явлениях, связанных с солнечной активностью.

Как оценивают силу геомагнитных возмущений

Шкала индекса Kp варьируется от 0 до 9. Низкие значения соответствуют спокойной магнитосфере, а более высокие указывают на ощутимые и сильные бури. В повседневной жизни чаще всего речь идёт о слабых колебаниях, которые не представляют угрозы для здоровых людей.

Тем не менее даже умеренные изменения могут усиливать симптомы у тех, кто уже сталкивается с хронической усталостью или заболеваниями нервной системы.

"Геомагнитные колебания сами по себе редко становятся причиной недомоганий, но они могут усиливать уже существующую нагрузку на нервную систему", — считает врач-невролог, обозреватель Pravda. ru Артём Валерьевич Синицын.

Магнитные бури в феврале 2026 года: прогноз

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, февраль ожидается относительно стабильным. Прогноз указывает на несколько дней с повышенной активностью, когда индекс Kp может достигать четырёх баллов. По мере приближения дат расчёты уточняются, поэтому специалисты советуют следить за обновлениями.

Большую часть месяца магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии. Это снижает вероятность выраженного влияния космических факторов на самочувствие и работу технических систем.

Как магнитные бури отражаются на самочувствии

Метеозависимость проявляется в виде головных болей, слабости, сонливости и колебаний артериального давления. Чаще всего такие реакции наблюдаются у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями сна и хроническим стрессом.

Когда стоит обратиться к врачу

Если ухудшение самочувствия возникает эпизодически и быстро проходит, чаще всего достаточно скорректировать режим сна и нагрузок. Однако регулярные головные боли, головокружения, скачки давления или перебои в работе сердца требуют консультации специалиста.

Врачи подчёркивают, что погода и геомагнитная обстановка нередко лишь подчёркивают уже существующие проблемы, связанные с образом жизни или состоянием здоровья. Об этом сообщает Погода Mail.

Плюсы и минусы внимания к прогнозам

Информация о магнитных бурях помогает заранее планировать нагрузки и отдых. Она полезна для людей с хроническими заболеваниями и тем, кто следит за своим самочувствием.

В то же время чрезмерная фиксация на прогнозах может усиливать тревожность и приводить к тому, что любые симптомы автоматически связываются с космосом, игнорируя реальные причины.

Советы шаг за шагом для метеочувствительных людей

Во время периодов повышенной активности важно соблюдать стабильный режим сна и бодрствования. Полезны умеренные физические нагрузки, прогулки и сбалансированное питание. При необходимости стоит проверить уровень витамина D, магния и железа, поскольку их дефицит часто усиливает чувствительность к внешним факторам, как и при погодных аномалиях.

Популярные вопросы о магнитных бурях в феврале 2026 года

Как понять, что недомогание связано с магнитной бурей?

Обычно симптомы совпадают с днями повышенного индекса Kp и уменьшаются после его снижения.

Опасны ли магнитные бури для здоровых людей?

При отсутствии хронических заболеваний серьёзного влияния, как правило, не наблюдается.

Что лучше во время бурь — отдых или активность?

Оптимальна умеренная активность без перегрузок и полноценный сон.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
