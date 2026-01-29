Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака

Еда

Когда привычные блины надоедают, выручает простая творожная выпечка без сложных техник и долгой возни. Эти рогалики готовятся быстро, получаются нежными и подходят как для утреннего кофе, так и для вечернего чая. Минимум действий — и кухня наполняется уютным ароматом.

Творожные рогалики
Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные рогалики

Почему творожные рогалики становятся любимыми

Творог давно ценят в домашней выпечке за мягкость и универсальность. Он делает тесто нежным, не сухим и позволяет обойтись без дрожжей и сложных замесов. Такие рогалики хорошо вписываются в повседневное меню и не требуют редких продуктов.

"Творог в выпечке ценен не только текстурой, но и тем, что он снижает нагрузку на пищеварение по сравнению с дрожжевыми изделиями", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Рецепт легко адаптировать под разные вкусы. Начинку можно менять хоть каждый раз, а сами рогалики одинаково удачны и с добавками, и без них. Это удобный вариант для семейных чаепитий и спонтанных гостей.

Ингредиенты для рогаликов

Для приготовления используются доступные продукты, которые часто есть в холодильнике.

  • Творог (зернистый или мягкий) — 300 г.

  • Масло сливочное размягчённое — 120 г.

  • Мука пшеничная — 250 г + 30-50 г для подпыла.

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Сахар — 50 г (по вкусу).

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Соль — 1 щепотка.

Для начинки и посыпки подойдут сахар, корица, орехи, мак или густое варенье.

Как приготовить рогалики шаг за шагом

В глубокой миске соединяют творог, размягчённое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Если используется зернистый творог, массу измельчают блендером до гладкой консистенции.

Муку просеивают вместе с разрыхлителем и быстро вмешивают в творожную основу. Тесто должно получиться мягким и слегка липким. Его формируют в шар, слегка приплющивают, заворачивают в плёнку и убирают в холодильник примерно на полчаса.

После охлаждения тесто делят на несколько частей. Каждую раскатывают в тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Заготовку посыпают сахаром или его смесью с корицей, орехами или маком, затем разрезают на треугольники.

На широкий край при желании кладут немного начинки. Рогалики сворачивают к узкому краю, выкладывают на противень с пергаментом и слегка прижимают, чтобы они сохранили форму.

Выпечка и подача

Духовку разогревают до 180 °C. По желанию рогалики смазывают молоком или желтком и дополнительно посыпают сахаром. Выпекают около 20-25 минут до лёгкого золотистого оттенка.

Готовые рогалики перекладывают на решётку и дают немного остыть. Они остаются мягкими и ароматными как тёплыми, так и полностью остывшими, поэтому их удобно готовить заранее, сообщает ПОПКОРНNEWS.

Популярные вопросы о творожных рогаликах

Какой творог лучше использовать?

Подойдёт мягкий или протёртый творог средней жирности.

Можно ли обойтись без начинки?

Да, рогалики получаются вкусными и без добавок.

Сколько хранятся такие рогалики?

В закрытой ёмкости они сохраняют свежесть до двух дней.

