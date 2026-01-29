Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака

Когда привычные блины надоедают, выручает простая творожная выпечка без сложных техник и долгой возни. Эти рогалики готовятся быстро, получаются нежными и подходят как для утреннего кофе, так и для вечернего чая. Минимум действий — и кухня наполняется уютным ароматом.
Творог давно ценят в домашней выпечке за мягкость и универсальность. Он делает тесто нежным, не сухим и позволяет обойтись без дрожжей и сложных замесов. Такие рогалики хорошо вписываются в повседневное меню и не требуют редких продуктов.
"Творог в выпечке ценен не только текстурой, но и тем, что он снижает нагрузку на пищеварение по сравнению с дрожжевыми изделиями", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.
Рецепт легко адаптировать под разные вкусы. Начинку можно менять хоть каждый раз, а сами рогалики одинаково удачны и с добавками, и без них. Это удобный вариант для семейных чаепитий и спонтанных гостей.
Для приготовления используются доступные продукты, которые часто есть в холодильнике.
Творог (зернистый или мягкий) — 300 г.
Масло сливочное размягчённое — 120 г.
Мука пшеничная — 250 г + 30-50 г для подпыла.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сахар — 50 г (по вкусу).
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 щепотка.
Для начинки и посыпки подойдут сахар, корица, орехи, мак или густое варенье.
В глубокой миске соединяют творог, размягчённое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Если используется зернистый творог, массу измельчают блендером до гладкой консистенции.
Муку просеивают вместе с разрыхлителем и быстро вмешивают в творожную основу. Тесто должно получиться мягким и слегка липким. Его формируют в шар, слегка приплющивают, заворачивают в плёнку и убирают в холодильник примерно на полчаса.
После охлаждения тесто делят на несколько частей. Каждую раскатывают в тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Заготовку посыпают сахаром или его смесью с корицей, орехами или маком, затем разрезают на треугольники.
На широкий край при желании кладут немного начинки. Рогалики сворачивают к узкому краю, выкладывают на противень с пергаментом и слегка прижимают, чтобы они сохранили форму.
Духовку разогревают до 180 °C. По желанию рогалики смазывают молоком или желтком и дополнительно посыпают сахаром. Выпекают около 20-25 минут до лёгкого золотистого оттенка.
Готовые рогалики перекладывают на решётку и дают немного остыть. Они остаются мягкими и ароматными как тёплыми, так и полностью остывшими, поэтому их удобно готовить заранее, сообщает ПОПКОРНNEWS.
Какой творог лучше использовать?
Подойдёт мягкий или протёртый творог средней жирности.
Можно ли обойтись без начинки?
Да, рогалики получаются вкусными и без добавок.
Сколько хранятся такие рогалики?
В закрытой ёмкости они сохраняют свежесть до двух дней.
