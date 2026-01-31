Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру

В сильные морозы даже птицы демонстрируют удивительные адаптивные навыки, которые помогают им сохранять тепло в северных условиях. Такие кадры наблюдаются сейчас в Петербурге, где аномальные холода испытывают пернатых на выносливость и жизнеспособность.
В Невском районе города были замечены необычные кадры с ястребом-тетеревятником, который демонстрировал способы защиты от холода. Эти крупные хищные птицы, несмотря на природную подготовленность к зиме, также ощущают влияние сильных морозов. На опубликованных снимках видно, как птица поджимает одну из лап, пытаясь уменьшить теплопотери.
Такие поведенческие реакции не случайны: в экстремальные холода пернатые используют всё доступное, чтобы сохранить тепло. Сначала птица пыталась согреть лапу, сжав пальцы, а затем спрятала конечность в плотные перья, что уменьшает отдачу тепла и облегчает выживание при низких температурах.
Биолог Павел Глазков, поделившийся материалами наблюдений, пояснил, что тетеревятник умело применяет природные физические свойства воздуха как изолятора. При нахохливании птица увеличивает пространство между телом и кончиками перьев, что создаёт вокруг неё дополнительный слой воздуха — одного из лучших природных теплоизоляторов.
За счёт этого "воздушного кокона" птица способна сохранять собственное тепло и снижать теплопотери даже в условиях аномального холода. Такой механизм характерен для многих пернатых, адаптировавшихся к выживанию в суровых климатических условиях.
Стоит отметить, что в последние годы в Петербурге наблюдается рост численности ястребов-тетеревятников. Эти птицы, включённые в Красную книгу, всё чаще заселяют черту города, находя здесь достаточно пищи и относительно безопасные места для гнездования.
В городских условиях тетеревятники питаются в основном голубями и серыми воронами — именно такие виды становятся основой их рациона. Приспособляемость к городскому ландшафту и активная миграция обеспечивают этим хищникам возможность не только переживать зимы, но и увеличивать численность в северной столице. Об этом сообщает rosbalt.ru.
Наблюдения за поведением птиц в экстремальные холода дают людям полезные уроки о том, как важно сохранять тепло и адаптироваться к условиям окружающей среды. Поведение ястреба-тетеревятника — от использования перьев как эффективной изоляции до уменьшения площади соприкосновения конечностей с холодным воздухом — показывает, насколько тонко настроены природные механизмы выживания.
Такие кадры привлекают внимание не только орнитологов, но и обычных жителей, заставляя по-новому взглянуть на поведение дикой природы в городской среде. В условиях аномальных морозов даже пернатые могут служить своеобразным мастер-классом по сохранению тепла.
