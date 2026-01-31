Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись

Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру

Зоосфера

В сильные морозы даже птицы демонстрируют удивительные адаптивные навыки, которые помогают им сохранять тепло в северных условиях. Такие кадры наблюдаются сейчас в Петербурге, где аномальные холода испытывают пернатых на выносливость и жизнеспособность.

Ястреб-тетеревятник
Фото: Telegram-канал Павла Глазкова by Станислав Крутоверцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ястреб-тетеревятник

Ястреб-тетеревятник поджимает лапы

В Невском районе города были замечены необычные кадры с ястребом-тетеревятником, который демонстрировал способы защиты от холода. Эти крупные хищные птицы, несмотря на природную подготовленность к зиме, также ощущают влияние сильных морозов. На опубликованных снимках видно, как птица поджимает одну из лап, пытаясь уменьшить теплопотери.

Такие поведенческие реакции не случайны: в экстремальные холода пернатые используют всё доступное, чтобы сохранить тепло. Сначала птица пыталась согреть лапу, сжав пальцы, а затем спрятала конечность в плотные перья, что уменьшает отдачу тепла и облегчает выживание при низких температурах.

Использование воздуха как изолятора

Биолог Павел Глазков, поделившийся материалами наблюдений, пояснил, что тетеревятник умело применяет природные физические свойства воздуха как изолятора. При нахохливании птица увеличивает пространство между телом и кончиками перьев, что создаёт вокруг неё дополнительный слой воздуха — одного из лучших природных теплоизоляторов.

За счёт этого "воздушного кокона" птица способна сохранять собственное тепло и снижать теплопотери даже в условиях аномального холода. Такой механизм характерен для многих пернатых, адаптировавшихся к выживанию в суровых климатических условиях.

Адаптация пернатых к городской жизни

Стоит отметить, что в последние годы в Петербурге наблюдается рост численности ястребов-тетеревятников. Эти птицы, включённые в Красную книгу, всё чаще заселяют черту города, находя здесь достаточно пищи и относительно безопасные места для гнездования.

В городских условиях тетеревятники питаются в основном голубями и серыми воронами — именно такие виды становятся основой их рациона. Приспособляемость к городскому ландшафту и активная миграция обеспечивают этим хищникам возможность не только переживать зимы, но и увеличивать численность в северной столице. Об этом сообщает rosbalt.ru.

Птицы как пример выживания

Наблюдения за поведением птиц в экстремальные холода дают людям полезные уроки о том, как важно сохранять тепло и адаптироваться к условиям окружающей среды. Поведение ястреба-тетеревятника — от использования перьев как эффективной изоляции до уменьшения площади соприкосновения конечностей с холодным воздухом — показывает, насколько тонко настроены природные механизмы выживания.

Такие кадры привлекают внимание не только орнитологов, но и обычных жителей, заставляя по-новому взглянуть на поведение дикой природы в городской среде. В условиях аномальных морозов даже пернатые могут служить своеобразным мастер-классом по сохранению тепла.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Садоводство, цветоводство
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Садоводство, цветоводство
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Последние материалы
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Секретный трюк бабушки: начинка получается такой вкусной, что даже дети просят добавку
Этим выбором ломают себе весь двор: один забор душит, другой спасает пространство
Нос не успокаивается с первого раза: скрытые причины чихательных приступов
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Редкий случай щедрости государства: пенсионные сбережения приносят до 70% годовых
Сталь, керамика, твердость: идеальные ножи для кухни, которые подойдут каждому
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Духи больше не носят поодиночке: лейеринг делает аромат по-настоящему личным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.