Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру

В сильные морозы даже птицы демонстрируют удивительные адаптивные навыки, которые помогают им сохранять тепло в северных условиях. Такие кадры наблюдаются сейчас в Петербурге, где аномальные холода испытывают пернатых на выносливость и жизнеспособность.

Фото: Telegram-канал Павла Глазкова by Станислав Крутоверцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ястреб-тетеревятник

Ястреб-тетеревятник поджимает лапы

В Невском районе города были замечены необычные кадры с ястребом-тетеревятником, который демонстрировал способы защиты от холода. Эти крупные хищные птицы, несмотря на природную подготовленность к зиме, также ощущают влияние сильных морозов. На опубликованных снимках видно, как птица поджимает одну из лап, пытаясь уменьшить теплопотери.

Такие поведенческие реакции не случайны: в экстремальные холода пернатые используют всё доступное, чтобы сохранить тепло. Сначала птица пыталась согреть лапу, сжав пальцы, а затем спрятала конечность в плотные перья, что уменьшает отдачу тепла и облегчает выживание при низких температурах.

Использование воздуха как изолятора

Биолог Павел Глазков, поделившийся материалами наблюдений, пояснил, что тетеревятник умело применяет природные физические свойства воздуха как изолятора. При нахохливании птица увеличивает пространство между телом и кончиками перьев, что создаёт вокруг неё дополнительный слой воздуха — одного из лучших природных теплоизоляторов.

За счёт этого "воздушного кокона" птица способна сохранять собственное тепло и снижать теплопотери даже в условиях аномального холода. Такой механизм характерен для многих пернатых, адаптировавшихся к выживанию в суровых климатических условиях.

Адаптация пернатых к городской жизни

Стоит отметить, что в последние годы в Петербурге наблюдается рост численности ястребов-тетеревятников. Эти птицы, включённые в Красную книгу, всё чаще заселяют черту города, находя здесь достаточно пищи и относительно безопасные места для гнездования.

В городских условиях тетеревятники питаются в основном голубями и серыми воронами — именно такие виды становятся основой их рациона. Приспособляемость к городскому ландшафту и активная миграция обеспечивают этим хищникам возможность не только переживать зимы, но и увеличивать численность в северной столице. Об этом сообщает rosbalt.ru.

Птицы как пример выживания

Наблюдения за поведением птиц в экстремальные холода дают людям полезные уроки о том, как важно сохранять тепло и адаптироваться к условиям окружающей среды. Поведение ястреба-тетеревятника — от использования перьев как эффективной изоляции до уменьшения площади соприкосновения конечностей с холодным воздухом — показывает, насколько тонко настроены природные механизмы выживания.

Такие кадры привлекают внимание не только орнитологов, но и обычных жителей, заставляя по-новому взглянуть на поведение дикой природы в городской среде. В условиях аномальных морозов даже пернатые могут служить своеобразным мастер-классом по сохранению тепла.