Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России

Туризм

Решение, принятое без публичных разъяснений, фактически закрыло один из немногих оставшихся каналов прямого визового взаимодействия между Россией и западными странами. С конца января канадская визовая инфраструктура в России перестала функционировать, изменив привычный порядок оформления документов для тысяч заявителей.

Канада
Фото: Skeezix1000 by Gary J. Wood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Канада

Приостановка работы визовых центров

Канадские визовые центры приостановили деятельность на территории России с 28 января 2026 года. С этой даты прекращён приём заявлений от граждан России на все категории виз без исключения. Ограничения затронули как туристические поездки, так и рабочие, учебные и иные типы виз.

Фактически речь идёт не о временном техническом сбое, а о полном закрытии каналов подачи документов внутри страны. Заявители больше не могут подать документы лично или через официальные центры в пределах России, независимо от цели поездки и срочности обращения.

География закрытых офисов

До введения ограничений визовые центры Канады работали в шести крупных российских городах. Офисы по приёму документов находились в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Такая сеть позволяла распределять поток заявителей и обеспечивать доступность услуги в разных регионах.

Закрытие сразу всех точек означает, что инфраструктура, выстроенная за годы, больше не используется. Для заявителей из регионов это особенно чувствительно, поскольку ранее оформление визы не требовало международных поездок уже на этапе подачи документов.

Альтернативные способы подачи заявлений

После приостановки работы центров в России гражданам необходимо обращаться в визовые центры Канады за пределами страны. В качестве возможных направлений называются Казахстан, Армения и Грузия. Именно туда теперь смещается основной поток российских заявителей.

По данным АБН24, существует и другой вариант — обращение к частным агентствам. Такие структуры предлагают услуги по подготовке пакета документов и организации подачи заявления за рубежом. При этом сама процедура становится более сложной, затратной по времени и финансово, что существенно повышает порог доступа к канадской визе — сообщает argumenti. ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
