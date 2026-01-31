Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Открытый воротник запускает цепную реакцию: эти последствия проявляются не сразу

Здоровье

Краткий выход на мороз без тёплой одежды может обернуться серьёзными последствиями для здоровья — даже если речь идёт о нескольких десятках секунд. Переохлаждение запускает процессы, которые резко ослабляют иммунную защиту и открывают путь инфекциям.

Девушка на балконе зимой разговаривает по телефону
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка на балконе зимой разговаривает по телефону

Как холод влияет на иммунитет

По словам специалиста, иммунная система, как и другие системы организма, работает в определённом температурном диапазоне. При его снижении замедляются биохимические процессы, обеспечивающие защиту от вирусов и бактерий. Это касается не только лимфоузлов, но и иммунных клеток, находящихся в коже, лимфе, плазме поверхностных тканей и кровеносной системе.

В результате даже кратковременное воздействие холода приводит к тому, что защитные механизмы перестают справляться со своей задачей. Ослабленный иммунитет хуже подавляет патогенные микроорганизмы, которые начинают активно размножаться и провоцировать заболевания.

Опасность "незаметного" переохлаждения

Эксперт подчёркивает, что серьёзные последствия возможны даже при незначительном замерзании. Например, если на морозе открыть воротник или дышать ртом, а не носом, происходит переохлаждение миндалин — лимфоузлов Вальдейерова кольца. Это снижает их иммунную функцию и может привести к развитию тонзиллита или ангины.

"Поэтому вся деятельность человека зимой должна быть направлена на то, чтобы не допускать переохлаждения. Надо понимать, что нельзя выскакивать раздетым на мороз даже на 20 секунд, и я не преувеличиваю", — отметил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев.

Как правильно одеваться зимой

Чтобы снизить риски, медик рекомендует одеваться строго по погоде даже в случае короткого выхода на улицу. По его словам, эффективнее всего работает многослойный принцип. В холодное время года оптимальным считается использование четырёх слоёв одежды.

Первый слой — бельё с содержанием хлопка не менее 80 %, которое хорошо отводит влагу. Второй слой также должен быть хлопчатобумажным. Третий — из шерсти или акрила, он помогает удерживать тепло и испарять влагу. Верхний слой — тёплая куртка с возможностью вентиляции, позволяющая сохранять баланс между теплом и отводом излишков влаги.

Закаливание: не для всех

Закаливание может служить дополнительной защитой от холода, однако подходить к нему следует осторожно. Павел Хорошев подчёркивает, что нерегулярные или хаотичные процедуры фактически превращаются в опасное переохлаждение и могут привести к заболеваниям даже в тёплое время года.

По мнению врача, закаливание оправдано лишь для тех, кто по роду деятельности регулярно сталкивается с холодом. Если же человек имеет возможность тепло одеваться и быстро перемещаться в зимних условиях, необходимость в таких мерах отсутствует — сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
