Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным

Индустрия аксессуаров в 2026 году окончательно выходит за рамки минимализма и делает ставку на выразительность и личный смысл. Украшения перестают быть просто дополнением к образу и становятся способом рассказать о себе без слов. Особенно заметно это в категории колье и подвесок, где тренды смещаются в сторону индивидуальности и тактильных материалов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Стильные украшения

Почему максимализм снова в моде

Недели моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне показали единый вектор: аксессуары больше не прячутся. Массивные кольца, серьги XXL и многослойные колье формируют образ наравне с одеждой. При этом размер — не единственный критерий актуальности. Всё большую ценность приобретают украшения, которые выглядят личными и "собранными под себя", а не скопированными с подиума.

"Вещи с выраженной формой всегда считываются как маркеры идентичности — они работают почти как визуальный язык", — считает визажист, обозреватель Pravda. ru Анастасия Ильинична Коршунова.

Подвески на шнурках — главный акцент года

Среди этно-бус, массивных цепей и жемчужных колье именно подвески на длинных шнурках стали самой заметной категорией сезона. Их ключевая деталь — вытянутая "нить" из кожи или резины, которая может заканчиваться на уровне груди или доходить до талии. Такой формат активно использовали Ralph Lauren, Versace и Dries Van Noten, а вариации с мягкими узлами перекликаются с настроением, которое задали максималистские украшения в последних коллекциях.

Форма подвески остаётся на усмотрение владельца: от лаконичной геометрии до декоративных элементов с утилитарным намёком — например, мини-кошельков, которые появились у Coach, Michael Kors и Lacoste.

Камни, кисточки и эффект лёгкости

Практичная версия тренда — подвески с камнями. В моде как необработанные фактуры с неровными гранями, так и гладкие, почти отполированные поверхности. Для тех, кто избегает тяжёлых аксессуаров, дизайнеры предлагают альтернативу — подвески с кисточками-"лимонками". Этот приём, знакомый по эстетике бохо, легко вписывается в повседневный гардероб и работает как самостоятельный акцент, подобно тому, как один выразительный элемент способен менять восприятие всего образа — по тому же принципу, что и аксессуары-акценты.

Как стилизовать длинные подвески

Такие украшения требуют сдержанного окружения. Лучшее решение — дать им "солировать", дополнив образ базовыми вещами: минималистичной водолазкой, прямыми джинсами, кожаной юбкой-карандаш или лаконичным трикотажным платьем. Из бижутерии подойдут серьги-гвоздики или тонкий браслет-цепь, которые не перетягивают внимание на себя.

Плюсы и минусы тренда на длинные подвески

Тренд ценят за универсальность и выразительность. Он легко адаптируется под повседневные и вечерние образы, подчёркивает индивидуальность и не требует сложных стилистических приёмов.

При этом такие украшения могут быть неудобны в активном ритме и плохо сочетаться с многослойной одеждой или крупными шарфами, поэтому важно учитывать контекст и пропорции. Об этом сообщает The Symbol.

Советы по выбору модного украшения на шею

Обратите внимание на длину: оптимально, если подвеска заканчивается ниже ключиц. Выбирайте материалы, приятные на ощупь — кожа и резина смотрятся актуальнее металла. Ограничьте количество других акцентов в образе. Подбирайте форму подвески под геометрию лица и силуэт одежды.

Популярные вопросы о модных украшениях на шею 2026

Что лучше выбрать — цепь или шнурок?

Шнурок выглядит более современно и универсально, особенно в повседневных образах.

Подойдут ли такие украшения к офисному стилю?

Да, если выбрать лаконичную форму и нейтральный цвет.

Сколько может стоить актуальная подвеска?

Диапазон широкий: от доступной бижутерии до дизайнерских изделий из натуральных материалов.