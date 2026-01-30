Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия аксессуаров в 2026 году окончательно выходит за рамки минимализма и делает ставку на выразительность и личный смысл. Украшения перестают быть просто дополнением к образу и становятся способом рассказать о себе без слов. Особенно заметно это в категории колье и подвесок, где тренды смещаются в сторону индивидуальности и тактильных материалов.

Стильные украшения
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Стильные украшения

Почему максимализм снова в моде

Недели моды в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне показали единый вектор: аксессуары больше не прячутся. Массивные кольца, серьги XXL и многослойные колье формируют образ наравне с одеждой. При этом размер — не единственный критерий актуальности. Всё большую ценность приобретают украшения, которые выглядят личными и "собранными под себя", а не скопированными с подиума.

"Вещи с выраженной формой всегда считываются как маркеры идентичности — они работают почти как визуальный язык", — считает визажист, обозреватель Pravda. ru Анастасия Ильинична Коршунова.

Подвески на шнурках — главный акцент года

Среди этно-бус, массивных цепей и жемчужных колье именно подвески на длинных шнурках стали самой заметной категорией сезона. Их ключевая деталь — вытянутая "нить" из кожи или резины, которая может заканчиваться на уровне груди или доходить до талии. Такой формат активно использовали Ralph Lauren, Versace и Dries Van Noten, а вариации с мягкими узлами перекликаются с настроением, которое задали максималистские украшения в последних коллекциях.

Форма подвески остаётся на усмотрение владельца: от лаконичной геометрии до декоративных элементов с утилитарным намёком — например, мини-кошельков, которые появились у Coach, Michael Kors и Lacoste.

Камни, кисточки и эффект лёгкости

Практичная версия тренда — подвески с камнями. В моде как необработанные фактуры с неровными гранями, так и гладкие, почти отполированные поверхности. Для тех, кто избегает тяжёлых аксессуаров, дизайнеры предлагают альтернативу — подвески с кисточками-"лимонками". Этот приём, знакомый по эстетике бохо, легко вписывается в повседневный гардероб и работает как самостоятельный акцент, подобно тому, как один выразительный элемент способен менять восприятие всего образа — по тому же принципу, что и аксессуары-акценты.

Как стилизовать длинные подвески

Такие украшения требуют сдержанного окружения. Лучшее решение — дать им "солировать", дополнив образ базовыми вещами: минималистичной водолазкой, прямыми джинсами, кожаной юбкой-карандаш или лаконичным трикотажным платьем. Из бижутерии подойдут серьги-гвоздики или тонкий браслет-цепь, которые не перетягивают внимание на себя.

Плюсы и минусы тренда на длинные подвески

Тренд ценят за универсальность и выразительность. Он легко адаптируется под повседневные и вечерние образы, подчёркивает индивидуальность и не требует сложных стилистических приёмов.
При этом такие украшения могут быть неудобны в активном ритме и плохо сочетаться с многослойной одеждой или крупными шарфами, поэтому важно учитывать контекст и пропорции. Об этом сообщает The Symbol.

Советы по выбору модного украшения на шею

  1. Обратите внимание на длину: оптимально, если подвеска заканчивается ниже ключиц.
  2. Выбирайте материалы, приятные на ощупь — кожа и резина смотрятся актуальнее металла.
  3. Ограничьте количество других акцентов в образе.
  4. Подбирайте форму подвески под геометрию лица и силуэт одежды.

Популярные вопросы о модных украшениях на шею 2026

Что лучше выбрать — цепь или шнурок?

Шнурок выглядит более современно и универсально, особенно в повседневных образах.

Подойдут ли такие украшения к офисному стилю?

Да, если выбрать лаконичную форму и нейтральный цвет.

Сколько может стоить актуальная подвеска?

Диапазон широкий: от доступной бижутерии до дизайнерских изделий из натуральных материалов.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
Новости Все >
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Сейчас читают
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Наука и техника
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Военные новости
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Возврат в молодость без процедур: стрижки, которые пугающе круто меняют возраст
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Они сглаживают всё — от дорожек до заборов: растения, которые впишутся в любой участок
Последние материалы
Осторожно, вызывает зависимость: лазанья в аэрогриле уходит быстрее горячих пирожков
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Климат ломает рекорды: Земля вошла в опасный цикл, которого не было 175 лет
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Теплица делает рассаду заложницей капризов погоды: способ успокоить климат без техники
Такого с ножками вы ещё не делали: сочные шарики вызывают драку за последний кусок
Холод и сырость у стены? Есть отделка, что делает дом теплее без утепления фасада
Полноприводные кроссоверы подешевели: пять моделей, которые удивят ценами 2026 года
Будто с другой планеты: три комнатных растения, от которых невозможно отвести взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.