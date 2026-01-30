Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

В Театре на Петровке, 17, стр. 2 стартует проект "КиноТеатр Всеволода Шиловского" - серия публичных показов телеверсий спектаклей, созданных и сыгранных народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским.

Сцена из спектакля с участием Всеволода Шиловского
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Сцена из спектакля с участием Всеволода Шиловского

Проект задуман как дань уважения мастеру — актёру, режиссёру и учителю, чьё творческое наследие продолжает жить в сердцах зрителей и учеников. Показы в пространстве театра, в стенах которого в последние годы служил мхатовский классик, подарят зрителям уникальную возможность увидеть его игру и работу актёрской команды, запечатлённые именно здесь.

Первый показ телеспектакля "Дядя Ваня" (16+) состоится 2 февраля 2026 года в 19:00. Премьера оригинальной постановки по пьесе А. П. Чехова состоялась 17 января 2020 года. Острохарактерную роль Серебрякова, эгоистичного главы семейства, чья мнимая значительность годами отравляла жизни окружающих, исполняет Всеволод Шиловский.

Каждый обитатель усадьбы Серебрякова по-своему несчастен и одинок. Отчаяние и неудовлетворённость жизнью они прячут за нелепыми шутками, показной доброжелательностью, вечными чаепитиями или высокой философией. Растущее напряжение между героями усугубляется вспышками любви, ревности, зависти и страсти, что приводит к роковым последствиям, навсегда меняющим судьбы всех участников этой драмы. Режиссёр-постановщик: В. Н. Шиловский. Продолжительность: 2 часа 10 минут.

"КиноТеатр Всеволода Шиловского" - это уникальный шанс остановить мгновение и погрузиться в художественный мир пьес, выбранных великим артистом и режиссёром. Все средства от продажи билетов будут направлены на оцифровку фильмов, телеспектаклей и сериалов с участием Всеволода Шиловского.

Также в этом сезоне в Театре Всеволода Шиловского откроется камерный музей, посвящённый жизни и творчеству его основателя. Инициатором музейной экспозиции выступил соучредитель театра Павел Гусев.

"В витринах будут представлены личные вещи мастера, например, его костюм из спектакля "Дядя Ваня", сценарии с пометками, оставленными его рукой, а также часть наград, которые он особенно берёг. Память о Всеволоде Николаевиче всегда будет жить здесь, в "его Маленьком МХАТе", в который он вложил душу и сердце", — рассказала директор и актриса театра Виктория Пархоменко.

Кроме того, уже идёт работа над книгой воспоминаний о мастере, в которую войдут уникальные истории от его учеников, друзей и близких. Автором-составителем сборника, раскрывающего личность великого артиста и режиссёра, выступила писатель и драматург Людмила Шевцова. Своими воспоминаниями о Всеволоде Шиловском поделятся народные артисты РФ Эммануил Виторган, Максим Дунаевский, Борис Щербаков, Александр Пашутин, Светлана Дружинина, Алла Сурикова и многие другие деятели театра и кино, которым посчастливилось дружить с Всеволодом Николаевичем. Планируется, что тираж книги будет напечатан к 3 июня 2026 года — к 88-летию со дня его рождения.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
