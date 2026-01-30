День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт

6 февраля в Московском Молодежном театре пройдет торжество по случаю дня рождения Народного артиста России Вячеслава Спесивцева.
По традиции, в этот день на чашку чая к мэтру заглянут его старинные друзья, поклонники его многочисленных талантов и официальные лица.
Среди них будут не только соратники по цеху, но и известные художники, писатели, сценаристы, политики, чиновники самого высокого уровня.
Художественный руководитель Московского Молодежного театра не просто собирает гостей, чтобы выслушать поздравления и принять подарки, он сам готов одарить друзей театра премьерой — новой постановкой "Божественная комедия" по поэме Данте Алигьери.
Не обойдется в этот день и без других приятных сюрпризов, но об этом узнают только те, кто придет в гости к Вячеславу Спесивцеву в 19:00 6 февраля.
Билеты можно приобрести на сайте театра.
12+
