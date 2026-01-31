Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках

Авто

В 2022 году в музее города Штутгарт стартовал аукцион, на котором, к всеобщему удивлению, на торги был выставлен уникальный спортивный болид 1955 года Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

Mercedes-Benz 300 SLR
Фото: Own work by LSDSL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mercedes-Benz 300 SLR

Сумма, отданная неизвестным покупателем за спортивную машину, официально никогда не участвовавшую в гонках, оказалась запредельной — почти 143 млн долларов. Это соизмеримо с годовым бюджетом небольшой страны.

Безусловно, автомобиль, названный в честь конструктора Рудольфа Уленхаута, привлекает интерес множества автолюбителей. Особенно, если учесть, что своей дороговизной, обусловленной эксклюзивностью, спорткар в некоторой степени обязан трагедии, произошедшей много лет назад.

"Формула I" в 1950-е годы

В то время "Мерседес" для участия в престижных гонках предоставлял свою модель Mercedes-Benz W196. Надо сказать: с машиной и гонщиками немецкому концерну повезло. Удачно сконструированный болид под управлением Хуана Фанхио из двенадцати соревнований оказался первым в девяти.

Характерной чертой этой машины было использование под скоростные трассы для участия в командных состязаниях двух вариантов кузова. Первый — Type Monza с обтекаемым корпусом и закрытыми колеса, второй — с открытыми.

Однако для соревнований спорткаров автопроизводитель использовал модель с кузовом W196S, больше известную как Mercedes-Benz 300 SLR. Благодаря этой машине в 1955-м англичанин С. Мосс одержал победу в культовой на то время гонке "Милле Милья", проводившейся в Италии.

И одновременно с фурором автомобиль стал невольной причиной сворачивания "Мерседесом" программ по выпуску спорткаров на долгие десятилетия, вплоть до начала 2000-х. Что же произошло?

Катастрофа

Беда случилась во время очередного состязания под названием "24 часа Ле-Мана". В том же 1955-м, Пьер Левега, управляя немецкой машиной, внезапно "взлетел" прямо на своего соперника, ехавшего на Austin-Healey. "Мерседес" "отрикошетил" прямо на трибуны: горючее мгновенно разлилось и вспыхнуло.

Кузов болида, сделанный частично из суперлегкого магния, как бенгальский огонь, только усилил пожар. Действия спасателей усугубили ситуацию. При попытке тушения водой пламя разгоралось еще больше. Страшная катастрофа унесла жизни 84 человек, включая гонщика… Из-за этого происшествия немецкий концерн на долгие годы отказался от строительства спортивных машин.

Болиды, оставшиеся "не у дел"

Но еще до ужасающего события немцы подготовили закрытый вариант спорткара, предназначавшегося для состязаний "Каррера Панамерикана" в США, отмененных после трагедии. Новая машина (всего построили 2 экземпляра) стала неким гибридом серийного Mercedes-Benz 300 SL и спортивного SLR.

Болид готовили тщательно, испытывали, он стал наиболее "продвинутым" среди "коллег" и конкурентов. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe развивал 290 км/ч, т. е. являлся самой быстрой машиной на то время. Но, увы — по озвученным выше причинам ни в каких гонках автомобиль так и не принял участия.

Что было дальше с автомобилями

Если бы все вышеописанное произошло в какой-нибудь другой стране, спорткары-"неудачники" списали бы, разобрали. Но бережливые немцы авто сохранили. По сути, один из болидов стал личным автомобилем создавшего его человека — Рудольфа Уленхаута.

Как гласит одна из легенд, как-то он опаздывал на важную встречу, на которую выехал на своем детище. В результате расстояние в 220 км по маршруту Мюнхен — Штутгарт конструктор преодолел за 1 ч с небольшим. Ныне этот путь проезжают за пару часов и 30 минут.

Среди немногих счастливчиков, которым удалось управлять болидом, были журналисты Automobile Revue (Англия) и Motor Trend (США). Все как один указывали на сильную динамику и отличную управляемость на всех скоростях. Можно лишь предполагать, сколько победных лавров досталось бы гонщику на этой машине и сколько достижений выпало бы на ее долю.

Единственный рекорд болида

Один рекорд, правда, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe все же поставил. После смерти Уленхаута первый автомобиль перекочевал в музей "Мерседеса": на спорткар может взглянуть любой желающий в г. Бад-Каннштатт и сегодня.

А вот второй экземпляр долгое время хранился в одной из коллекций концерна, который, по неизвестным причинам, решил реализовать раритет через аукцион.

Он, кстати, был закрытым: участвовать в нем разрешалось только известным коллекционерам и избранным клиентам компании. Как говорилось, авто "ушло" за 142 млн "зеленых".

Для сравнения: ранее самым дорогим спорткаром, проданным в 2018-м году за 52, 235 млн $, являлся Ferrari 250 GTO, произведенный в 1962-м, т. е. дешевле Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe чуть ли не в 3 раза.

Немецкий автопроизводитель сумел договориться с новым владельцем: тот пообещал, что его приобретение будет демонстрироваться на различных автошоу и т. п. мероприятиях.

Как объявили после аукциона представители концерна, полученные средства будут направлены в специальный фонд компании, предоставляющим гранты и стипендии талантливым молодым ученым, которые занимаются вопросами экологии.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках
