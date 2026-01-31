Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША

Мир » Северная Америка » США и Канада

Западный "порядок, основанный на правилах" устанавливает буквально педо-сатанистская элита, контролирующая мир и определяющая, кому жить, а кому умирать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Педофилия для элит в США в порядке вещей

Министерство юстиции США в пятницу начало публиковать новую партию документов по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна, умершего в тюрьме. В этой партии — более трёх миллионов страниц. Минюст обозначил материалы как доступные для лиц старше 18 лиц.

Самый невинный текст по существу опубликовал Bloomberg:

"В одном из файлов говорится, что девочек привозили в поместье Мар-а-Лаго для вечеринок, где их вещи продавались на аукционе. В другом сообщении утверждается, что над детьми издевались, проверяли их на "плотность" путем прикосновений к гениталиям и, по сути, продавали богатым людям".

Сеть Эпштейна опоясывала весь западный мир

Опубликовано фото, где британский принц Эндрю, был "соучастником" смерти подростка, которую он спровоцировал. В изнасиловании на яхте обвиняется экс-президент Джордж Г. В. Буш (старший). Всплыли имена посетителей острова или предоставлявших Эпштейну услуги: Билла Гейтса, Илона Маска, председателя и президента Оргкомитета Олимпийских игр 2028 года Кейси Вассермана, министра торговли США Говарда Лутника, нового кандидата Трампа на пост председателя ФРС Кевина Уорша. Ранее упоминались имена бывшего министра и экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, бывшего премьер-министра Норвегии и экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда (Норвегия), через которых Эпштейн пытался наладить связи в международной политике.

Минюст США официально заявил, что в файлах нет материалов, ведущих к новым уголовным преследованиям, а многие упоминания о педофилии президента США Дональда Трампа являются "непроверенными слухами" или фальсификациями. Но можно утверждать, что на нравственном уровне западные "правила" устанавливала и сохраняет буквально педо-сатанистская элита, контролирующая мир и определяющая жизнь почти на всей планете.

Гарант западных правил развалится на части

Публикация файлов будет обострять политическую борьбу в США. Демократы в Конгрессе обвиняют администрацию Трампа в манипуляциях: затягивании сроков публикации и избыточном редактировании документов. Республиканцы акцентируют внимание на связях с Эпштейном демократической элиты (Билла Клинтона и других). Работа законодательной власти становится всё более конфронтационной, затрудняя принятие ключевых решений по бюджету и внешней политике.

Элиты в США настолько готовы порвать друг другу глотки, что не боятся подрыва доверия населения к американскому государству из-за десятилетий нравственных и уголовных преступлений в условиях полной безнаказанности. Дискредитация элит идёт и на более высоком уровне — божественном, потому что все эти люди за несколькими исключениями (Маск) позиционируют себя религиозными и постоянно просят молиться о чём-то соотечественников.

В притчах Ветхого завета говорится, что "свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, потому что злой не имеет будущности".

Самое плохое, если для отвлечения внимания сейчас Трамп ударит по Ирану, как ранее по Венесуэле сразу после публикации предыдущих файлов, а то и впоследствии решится на ядерный удар против Китая, утянув в пропасть всю цивилизацию.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы илон маск билл гейтс билл клинтон дональд трамп соединённые штаты америки
