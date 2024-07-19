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Ubisoft готовит грандиозное возвращение с Rainbow Six: Siege 2: инсайдер раскрыл все секреты

Ubisoft работает над Rainbow Six: Siege 2

1:14
Видеоигры

Инсайдер под ником Dilial сообщил о подробностях разработки продолжения тактического шутера Rainbow Six: Siege.

Ubisoft работает над Rainbow Six: Siege 2
Фото: commons.wikimedia.org by Лиан Чанг, CC BY 2.0

По его словам, Ubisoft уже более четырех лет работает над сиквелом, и проект почти завершен. Производство началось, когда команда, работавшая над оригиналом, была переведена на новый проект. Разработка Rainbow Six: Siege 2 ведется на движке Snowdrop, известном по играм The Division, Avatar и XDefiant. Решение отказаться от технологии первой части было принято из-за проблем с исходным кодом и желания создать новый античит.

Dilial также сообщил, что изначально анонс Rainbow Six: Siege 2 планировался на турнире Six Invitational 2024 в Бразилии. Однако из-за трудностей в разработке презентацию решили отложить до Six Invitational 2025 в Бостоне. Финальный ивент первой части Rainbow Six Siege состоится именно в Бостоне, после чего Ubisoft полностью переключится на работу над продолжением. По словам инсайдера, над сиквелом трудится около 90% команды, работавшей над оригиналом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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