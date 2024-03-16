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Появилась новая ежемесячная подписка Marketplace Pass для Minecraft, которая откроет доступ к дополнительному контенту

Microsoft выпустила новую ежемесячную подписку для Minecraft

1:10
Видеоигры

Как объявлено на официальном сайте Minecraft, стоимость Marketplace Pass составляет $3,99 в месяц и предоставляет игрокам Bedrock доступ к каталогу из более чем 150 разнообразных пакетов контента из Minecraft Marketplace, который обновляется ежемесячно. Игрокам не придется оплачивать Marketplace Pass, чтобы продолжать играть в Minecraft как обычно.

Microsoft выпустила новую ежемесячную подписку для Minecraft
Фото: https://news.xbox.com/ru-ru/2021/10/17/xbox-game-pass-for-pc-minecraft-java-bedrock-edition/

Marketplace является центром Minecraft для контента, созданного самими пользователями, такого как наборы скинов, приключенческие миры, стартовые миры для выживания, мэшапы, текстурные пакеты и другой загружаемый контент. Microsoft будет отбирать 150 лучших из них для включения в Marketplace Pass, а также предоставит игрокам новый набор предметов для создания персонажа каждый месяц.

Важно заметить, что если какие-либо миры, текстурные пакеты, наборы скинов или мэшапы больше не доступны в каталоге, игрокам придется приобрести их в Marketplace, чтобы продолжить использование в игре. Эти пакеты не будут автоматически удалены из хранилища, пока игроки сами не решат удалить их, как подчеркнули в Microsoft.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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