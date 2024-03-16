В обновлении 2.12 Cyberpunk 2077 обнаружили новый секрет

Найден секрет обновления 2.12 в Cyberpunk 2077

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Недавно поклонники Cyberpunk 2077 заметили, что обновление 2.12 принесло в игру секрет, связанный с командой разработчиков. В ответ на это один из представителей CD Projekt RED, Павел Саско, выразил свою радость очень эмоционально.

Фото: flickr.com by instacodez is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

На этот раз исследователю Cyberpunk 2077 даже не пришлось глубоко погружаться в игровой мир, поскольку новый секрет оказался довольно простым.

Оказалось, что секрет находится прямо в правом верхнем углу главного меню игры. Нажав на номер текущей версии игры, цифры превращаются в комбинацию "2.0.77", что намекает на название игры и время действия.

Как и в предыдущем случае, Павел Саско не верил, что фанаты Cyberpunk 2077 смогут найти отсылку самостоятельно, но энтузиаст под ником crushovitz все-таки сумел его раскопать.