Bethesda анонсировала новый, шестнадцатый сезон для игроков Fallout 76 под названием Duel with the Devil, который начнется 26 марта. Подписчики Fallout 1st получат бесплатный доступ к сезонному пропуску, в то время как остальные смогут приобрести премиум-версию в магазине игры за 1500 атомов.
В этом сезоне разработчики изменят систему получения наград. Все призы сезона будут разделены по страницам, что позволит игрокам заранее ознакомиться с ними, заработать необходимое количество очков и разблокировать наиболее интересные награды в любом порядке.
Основной темой сезона станет Дьявол из Джерси, легендарное мифическое существо, известное как журавль с лошадиной головой, бараньими рогами, крыльями летучей мыши, длинной шеей, копытами и раздвоенным хвостом. Ему будет противостоять охотник на чудовищ, Рип Смельчак, который дебютировал в обновлении "Вторжение мутаций" и в двенадцатом сезоне.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.