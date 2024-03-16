Рип Смельчак встретится лицом к лицу с дьяволом в шестнадцатом сезоне Fallout 76

Новый сезон Fallout 76: Duel with the Devil стартует 26 марта

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Bethesda анонсировала новый, шестнадцатый сезон для игроков Fallout 76 под названием Duel with the Devil, который начнется 26 марта. Подписчики Fallout 1st получат бесплатный доступ к сезонному пропуску, в то время как остальные смогут приобрести премиум-версию в магазине игры за 1500 атомов.

Фото: flickr.com by instacodez is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

В этом сезоне разработчики изменят систему получения наград. Все призы сезона будут разделены по страницам, что позволит игрокам заранее ознакомиться с ними, заработать необходимое количество очков и разблокировать наиболее интересные награды в любом порядке.

Основной темой сезона станет Дьявол из Джерси, легендарное мифическое существо, известное как журавль с лошадиной головой, бараньими рогами, крыльями летучей мыши, длинной шеей, копытами и раздвоенным хвостом. Ему будет противостоять охотник на чудовищ, Рип Смельчак, который дебютировал в обновлении "Вторжение мутаций" и в двенадцатом сезоне.