Разработчик Framed представил карточный стелс-экшн

Разработчик мобильной головоломки Framed Джошуа Боггс представил свой новый проект на презентации Xbox Partner Preview — оккультный карточный стелс-экшен "Sleight of Hand".
В поисках людей из своей прошлой жизни главная героиня, детектив по имени леди Удача попадает в мрачный город Стипл-Сити, где знание ритуальной магии и владение артефактами разделяет имущих и неимущих. В ее распоряжении — колода проклятых карт, с помощью которой героиня сможет быстро и без лишнего шума расправляться с недругами. Геймплей карточного стелс-экшена — это постоянное расширение колоды и подбор идеальных карт для каждого уровня.
Релиз Sleight of Hand от RiffRaff Games ожидается в 2025 году на PC, Xbox Series, а также в Game Pass.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.