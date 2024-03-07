Разработчик Framed представил карточный стелс-экшн

Нуарный стелс-экшн Sleight of Hand: карты и ведьмовство

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Разработчик мобильной головоломки Framed Джошуа Боггс представил свой новый проект на презентации Xbox Partner Preview — оккультный карточный стелс-экшен "Sleight of Hand".

Фото: youtube.com by RiffRaff Games is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В поисках людей из своей прошлой жизни главная героиня, детектив по имени леди Удача попадает в мрачный город Стипл-Сити, где знание ритуальной магии и владение артефактами разделяет имущих и неимущих. В ее распоряжении — колода проклятых карт, с помощью которой героиня сможет быстро и без лишнего шума расправляться с недругами. Геймплей карточного стелс-экшена — это постоянное расширение колоды и подбор идеальных карт для каждого уровня.

Релиз Sleight of Hand от RiffRaff Games ожидается в 2025 году на PC, Xbox Series, а также в Game Pass.

Sleight of Hand Trailer