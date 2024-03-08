ATF сообщил, с помощью чего насмехнулся над своим соперником

Методы, как можно поиздеваться в матче над противником, раскрыл офлейнер состава Team Falcons по Dota 2 Аммар ATF Ассаф.
Геймер сообщил, что ранее он не мог купить Dota Plus и использовать типы, поэтому он выкладывал Mantle of Intelligence, подсмотрев этот способ у одного из киберспортсменов в матчмейкинге.
"Это, наверное, мой первый токсичный поступок. У меня не было возможности купить Dota Plus, чтобы использовать типы, но я увидел, как какой-то парень перекладывает Mantle of Intelligence. Я догадался, какой смысл он в это вкладывает, и начал делать так же",— рассказал он.
По словам игрока, он так издевался над соперниками около пяти лет назад.
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