ATF сообщил, с помощью чего насмехнулся над своим соперником

Офлейнер состава Team Falcons по Dota 2 рассказал о приеме, который использовал для насмешки над противником

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Методы, как можно поиздеваться в матче над противником, раскрыл офлейнер состава Team Falcons по Dota 2 Аммар ATF Ассаф.

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Геймер сообщил, что ранее он не мог купить Dota Plus и использовать типы, поэтому он выкладывал Mantle of Intelligence, подсмотрев этот способ у одного из киберспортсменов в матчмейкинге.

"Это, наверное, мой первый токсичный поступок. У меня не было возможности купить Dota Plus, чтобы использовать типы, но я увидел, как какой-то парень перекладывает Mantle of Intelligence. Я догадался, какой смысл он в это вкладывает, и начал делать так же",— рассказал он.

По словам игрока, он так издевался над соперниками около пяти лет назад.